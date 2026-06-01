Почему отказ от идеи Мерца навредит Украине и что предлагают взамен Литва и Франция

Письмо канцлера Германии Фридриха Мерца руководству институтов ЕС активизировало дискуссии о том, как изменить подход к предвступительной интеграции государств-кандидатов, прежде всего Украины. В Киеве эти предложения встретили довольно критично, опасаясь, что новый формат станет заменителем полноправного членства.

"Европейская правда" подробно публиковала и критику этих предложений, и статью в их защиту, и объяснения официального Берлина.

Европейские эксперты Стивен Блокманс и Майкл Эмерсон считают, что на самом деле идеи Германии могут быть весьма ценными.

Их объяснения – в статье От Литвы до Германии: кто еще предлагает Украине новый путь в ЕС и что за этим стоит. Далее – краткое изложение статьи.

Ожидается, что переговоры о вступлении Украины в области верховенства права и институтов гражданской безопасности начнутся еще до июньского заседания Европейского совета. Этому будут предшествовать консультации между Будапештом и Киевом по правам венгерского меньшинства.

Впрочем (и авторы этой статьи подчеркивают это при каждом удобном случае), переговоры о вступлении следовало бы начинать с открытия всех 35 переговорных разделов как можно раньше. Тогда готовность к членству можно было бы оценивать комплексно и вознаграждать Украину постепенным расширением доступа к политикам, институтам и финансированию ЕС каждый раз, когда Киев достигает определенного порогового показателя.

Однако сейчас много говорят о поэтапном вступлении.

Такой формат в отношении всех стран-кандидатов, начавших переговоры о членстве, предусмотрен тремя отдельными предложениями Франции, Германии и Литвы, которые циркулируют с апреля.

Чтобы продемонстрировать твердую решимость в отношении расширения ЕС, во французских предложениях прописан "статус интегрированного государства" ("integrated state status"), который охватывает постепенное расширение представительских прав кандидатов в институтах и доступ к политике ЕС на предвступительном этапе.

Также предлагается доступ "ко всем программам финансирования, открытым для третьих стран, при условии, что кандидаты достигли достаточного прогресса по фундаментальным вопросам".

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своём письме лидерам ЕС уделяет особое внимание Украине, которой предлагает "ассоциированное членство" – термин, более слабый, чем французское предложение, поскольку Украина уже имеет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Однако немецкое предложение идет гораздо дальше в отношении доступа к институтам ЕС еще до официального вступления. В частности, речь идет о полном участии (хотя и без права голоса) в заседаниях Евросовета и Совета ЕС, назначении ассоциированного комиссара (без сферы ответственности), ассоциированных депутатов Европарламента (без права голоса) и ассоциированного судьи Суда ЕС.

По мнению Берлина, отличие Украины от других стран-кандидатов заключается, во-первых, в "особой ситуации", в которой она оказалась из-за России, а во-вторых – в временных ограничениях и необходимости быстро укрепить позиции Украины в будущем мирном процессе.

Стоит отметить, что ни во французском, ни в немецком документах не упоминается идея распространить принцип голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС на промежуточные этапы процесса вступления – хотя эта идея уже на протяжении многих лет продвигается несколькими аналитическими центрами.

Зато идея изменения принципа голосования есть в неофициальном документе, предложенном Литвой. Другие государства-члены пока его не поддержали.

В целом предложение Литвы о статусе "государства в процессе вступления" привлекательно и заслуживает серьезного рассмотрения.

Европейские эксперты предупреждают, что даже право высказываться в ЕС по теме даст Украине возможность влиять на решения и законодательство ЕС. В системе, построенной на консенсусе, а не на голосовании большинством, наличие места за столом переговоров может иметь такое же значение, как и право голоса.

Они настаивают, что это не отсылает страны-кандидаты в "комнату ожидания", а служит важным ориентиром на официальном пути к полноправному членству.

Подробнее – в статье Стивена Блокманса и Майкла Эмерсона для "Европейской правды" От Литвы до Германии: кто еще предлагает Украине новый путь в ЕС и что за этим стоит.