Очень малый вперед: ВТО нуждается в реформах, но не способна их провести

Анжела Махинова, Sayenko Kharenko _ Пятница, 22 декабря 2017, 09:23

2017-й стал годом возрождения протекционизма. Более того, впервые за долгие годы под угрозой оказалось само существование нынешней торговой системы.

Ответы на эти вызовы должны были быть найдены 10-13 декабря в Буэнос-Айресе, где состоялась 11-я Министерская конференция ВТО. В Аргентину прилетело около 4000 министров и высокопоставленных чиновников, ответственных за вопросы международной торговли, из 164 членов Всемирной торговой организации.

"Если мы дорожим системой, мы должны понимать, что нам просто необходимо идти на компромиссы. Иногда на болезненные компромиссы", - заявил присутствующим генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

Впрочем, несмотря на все старания в преддверье конференции попытаться убедить членов ВТО в необходимости достигнуть договоренности хоть по каким-то важным вопросам (как это было в Бали, когда было принято Соглашение об упрощении процедур торговли, или в Найроби, когда было принято решение об отмене экспортных субсидий в сфере сельского хозяйства и по ряду других важных вопросов), к сожалению, чуда не произошло.

О чем же все-таки удалось договориться

По результатам конференции были приняты следующие решения:

Субсидирование рыболовства. Члены ВТО договорились, что продолжат переговоры с целью достичь договоренности к следующей Министерской конференции, которая состоится в 2019 году, об эффективных и всеобъемлющих механизмах регулирования субсидий в сфере рыболовства, в частности: запрет определенных видов субсидий, способствующих перепроизводству в данной сфере, а также субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Электронная торговля. Члены ВТО согласились с необходимостью продолжить диалог для согласования в дальнейшем глобальных правил электронной торговли. При этом до 2019 года было принято решение о продлении текущей практики не применять таможенные пошлины при электронных транзакциях.

Разрешение споров, связанных с ТРИПС. Был продлён мораторий до 2019 года о неподаче на рассмотрение в ВТО ситуативных споров и споров в отсутствие нарушений.

Вступление новых членов в ВТО. Также была создана рабочая группа по вступлению Южного Судана в ВТО.

Какие вопросы остались открытыми

Согласно информации, размещенной на сайте ВТО, во время конференции обсуждалось много других принципиальных вопросов, по которым так и не удалось достичь никаких договоренностей.

В частности, незавершенной осталась дискуссия в отношении общественных запасов для целей продовольственной безопасности, дальнейшее согласование позиции по "трем китам" сельского хозяйства (внутренняя поддержка, доступ на рынок и экспортная конкуренция), а также доступ на рынок по индустриальным товарам, услугам, вопросы ТРИПС, торговли и охраны окружающей среды.

Вместе с тем, за кадром осталось много других важных глобальных вопросов, о которых многие предпочитают молчать, но которые широко освещались прессой. Все такие вопросы так или иначе были

связаны с позицией США, открыто демонстрирующей, что пришло время для существенного реформирования ВТО.

В частности, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, признав, что ВТО продолжает играть важную роль в сфере международной торговли, однако уточнил: США выступают категорически против того, что переговорная функция организации, когда все члены организации садились за стол переговоров и согласовывали правила игры, единые для всех, по сути, была утрачена.

На сегодняшний день ВТО выполняет в основном функцию разрешения споров, причем, по мнению США, такая функция подменяет собой переговорную, поскольку создаются новые правила игры для отдельных членов.

Более того, по мнению США, наметилась опасная тенденция, когда члены ВТО, вместо того чтобы договариваться и искать консенсус, обращаются к процедуре разрешения споров, чтобы получить желаемые для себя правила, которые изначально не согласовывались другими странами.

С этим США принципиально не согласны, и именно с этим, по мнению Вашингтона, связана необходимость в краткосрочной перспективе определить стратегию развития ВТО.

Также в кулуарах обсуждался, но не нашел решения, вопрос о продолжении блокирования США назначения членов Апелляционного органа, что уже не в столь отдаленной перспективе приведет к блокированию системы разрешения споров в ВТО.

Отдельно следует обратить внимание на то, что 11-я Министерская конференция показала, что уже создаются "группы по интересам" в рамках ВТО, когда не все 164 члена ВТО обсуждают что-то, а только отдельные члены.

Так, США, Япония и ЕС пообещали усилить трехстороннее сотрудничество в ВТО с целью урегулирования вопросов в части переизбытка производственных мощностей, принудительной передачи технологий и требований по локальной составляющей.

Что же дальше?

Наверное, уже ни у кого нет сомнений, что назрел некий кризис в международной торговле и ВТО, требующий незамедлительных реанимационных мер. С каждым днем становится все очевиднее, что ВТО уже не может в полной мере преодолевать все новые и новые вызовы имеющимся в ее распоряжении инструментарием.

Разные эксперты высказывают разные мнения в отношении такого возможного будущего.

Кто-то склонен к тому, что решение проблемы возможно только путём заключения нового соглашения ВТО, с новыми правилами игры, приемлемыми для всех.

С другой стороны, скептики считают, что этот вариант не реалистичен, поскольку уже сейчас 164 члена ВТО не могут договориться между собой. По мнению этих экспертов, будущее будет за "группами по интересам", которые будут объединяться для решения отдельных задач и согласовывать договоры в формате соглашения со многими сторонами.

Реалистичность такого сценария была продемонстрирована уже на 11-й Министерской конференции.

Ну а если и это не даст желаемых результатов, отдельные эксперты считают, что наступит эра двух- или трёхсторонних торговых соглашений, оставив открытым вопрос, что тогда будет с самой ВТО.

Автор: Анжела Махинова,

советник ЮФ Sayenko Kharenko

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