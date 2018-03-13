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Ненужная интеллектуальная собственность: в чем и почему тормозит Украина

Евгений Ангел, Институт экономических исследований _ Вторник, 13 марта 2018, 15:10
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Охрана интеллектуальной собственности (ИС) определена в качестве одного из приоритетов украинской власти, она является одним из фокусов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И это неслучайно – именно ИС крайне важна для инновационного развития страны и обеспечения конкуренции.

Изменений в сфере охраны интеллектуальной собственности ожидают и партнеры Украины из других стран, в частности США.

В октябре прошлого года Кабинет министров утвердил План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, в проекте которого на сферу интеллектуальной собственности приходилось более 130 задач, конечный срок выполнения которых определен до конца 2023 года.

А уже в конце февраля состоялась публичная презентация отчета правительства о выполнении Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и Европейским Союзом в 2017 году. Отчет вызвал немало дискуссий, касающихся прежде всего процента выполненных обязательств.

Что касается тематических вопросов, то эксперты традиционно сосредоточили внимание на таких сферах, как технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры и тому подобное. При этом вопросы защиты и охраны прав ИС остались без внимания общественности, экспертов и власти.

Что пообещала сделать Украина?

Положения главы 9 раздела 4 "Интеллектуальная собственность" занимают около пятой части от общего объема основного текста Соглашения без приложений.

Глава 9 не обязывает Украину гармонизировать свое законодательство в сфере ИС с европейским. В то же время, в отличие от других составляющих Соглашения, она непосредственно содержит (часто – скопированные) положения директив и регламентов ЕС по различным аспектам охраны прав ИС: авторских прав, географических указаний, торговых марок и т.д.

Поэтому европейские нормативно-правовые акты практически вошли в законодательное поле Украины, ведь международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством.

Из-за отличия отдельных положений украинского законодательства от норм европейских директив и регламентов сегодня возникают определенные коллизии. Это приводит к появлению неодинаковых судебных решений по однотипным вопросам.

В частности, суды могут вынести различные решения в случае прекращения регистрации торговой марки: по украинскому законодательству, такое прекращение возможно, если марку не использовали в течение трех лет, а в соответствии с Директивой ЕС этот срок составляет пять лет.

Такая ситуация создает определенную правовую неопределенность, которая затрудняет работу судей.

Поэтому положение директив и регламентов ЕС должны со временем быть включены в украинское законодательство путем внесения необходимых изменений.

В сфере реформирования законодательства по вопросам ИС Украина получает помощь со стороны ЕС. Так, с 2014 до 2016 года действовал проект Twinning "Усиление правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в Украине", исполнителями которого были испанское и датское ведомства по вопросам патентов и торговых марок.

Проект был направлен прежде всего на повышение квалификации специалистов в сфере ИС (экспертов Укрпатента, судей, таможенных инспекторов и др.) и гармонизацию украинского законодательства с европейским.

Впрочем, часть разработанных законопроектов остались в стенах Верховной рады.

Что нужно сделать?

Правительство отчитывается, что общий прогресс в выполнении обязательств в соответствии с СА в сфере ИС в прошлом году составил 41%. Такая высокая доля остается лишь на бумаге, поскольку большинство из разработанных правительством законопроектов в этой сфере парламент пока не принял.

В частности, согласно отчету, прогресс реформы охраны ИС в 2017 году обеспечили разработанные Кабмином законопроекты об охране прав на торговые марки и промышленные образцы (№5699) и об охране изобретений и полезных моделей (№7538).

Законопроект №5699, который призван решить проблему "патентного троллинга", уже больше года находится в Верховной раде (на прошлой неделе его наконец внесли в повестку дня, но так и не поставили на голосование). Подобные ситуации ставят под сомнение вероятность быстрого принятия необходимых законопроектов.

Важно упомянуть, что 1 марта этого года Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№7466). Этот законопроект урегулирует механизмы коллективного управления правами, что является одной из ключевых проблем Украины в сфере ИС, на которые Офис торгового представителя США указал в Специальном отчете 301.

Институциональное обеспечение изменений

В 2017 году произошли изменения в институциональной способности власти в сфере охраны ИС – правительство начало реформу системы органов государственного управления сферой интеллектуальной собственности.

В мае 2017 года была прекращена деятельность Государственной службы интеллектуальной собственности, которую часто критиковали за недостаточную прозрачность работы. Пока функции по реализации государственной политики в сфере ИС выполняет МЭРТ, который позже передаст соответствующие полномочия новому государственному органу.

В сентябре 2017 года началась работа над созданием специализированного судебного органа – Высшего суда по вопросам ИС, призванного повысить эффективность системы защиты прав. Подобные специализированные суды существуют в Германии (Федеральный патентный суд), Японии (Высший суд по интеллектуальной собственности) и ряде других стран мира.

Однако полноценная работа суда, скорее всего, начнется не раньше следующего года.

Вместо заключения

Прогресс реформ в сфере охраны ИС весьма неоднозначен.

С одной стороны, у парламента и правительства еще достаточно времени на разработку, принятие и внедрение предусмотренных СА законодательных и нормативно-правовых актов. При этом уже сделаны важные шаги в сфере реформирования системы органов государственного управления сферой ИС, разработаны важные законодательные акты и идет формирование Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

С другой стороны, достаточно отдаленные сроки выполнения приводят к определенной расслабленности власти в реформировании этой сферы.

К сожалению, сегодня технологический прогресс в мире развивается быстрее, чем происходят изменения соответствующего законодательства в Украине. Реформирование сферы интеллектуальной собственности – это вопрос обеспечения конкуренции, расширения торговли, роста прямых иностранных инвестиций и инновационного развития страны.

С учетом этого охрана прав интеллектуальной собственности должна стать одним из приоритетов Украины.

 

Автор: Евгений Ангел,

младший научный сотрудник
Института экономических исследований и политических консультаций

Эта колонка была подготовлена ​​в рамках проекта "Общественная синергия" при содействии Европейского Союза и Международного фонда "Відродження" в рамках грантового компонента проекта "Общественная синергия". Содержание этой колонки является исключительной ответственностью автора и необязательно отражает точку зрения Европейского Союза и Международного фонда "Відродження"

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Ненужная интеллектуальная собственность: в чем и почему тормозит Украина

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