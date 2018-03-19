Фанфары Порошенко: чем опасен миф о скором вступлении Украины в НАТО и ЕС

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Понедельник, 19 марта 2018, 12:06

"Это будет вопрос лет, а не десятилетий", – заявил о присоединении Украины к ЕС и НАТО президент Петр Порошенко в интервью немецкой медиа-группе Funke, которое было опубликовано в минувшие выходные.

Если кто-то забыл сериал 2014-2016 годов из многочисленных пустых обещаний Порошенко о получении Украиной безвизового режима "уже через месяц-два", то президент о нем напоминает, снова демонстрируя впечатляющую осведомленность в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Специалистам ясно, что ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшем будущем Украина не вступит – сколько бы раз президент об этом не заявил. Да и нет сейчас никаких инструментов или отправной точки для расчета времени, которое может уйти на полную интеграцию в упомянутые международные организации.

Хотя потребности сблизиться с ЕС и НАТО это, конечно, не отменяет. И в этом утверждении нет противоречия.





Дела европейские

В известной степени отправной точкой для прогнозов относительно членства в ЕС – если уж очень надо это подсчитать – может быть начало переговоров о вступлении. Например, в случае Хорватии они продолжались с 2005 по 2011 год, а присоединилась она к ЕС в 2013-м.

Этому предшествовали обязательные этапы: в 2000-м страна получила перспективу членства, в 2003 подала заявку на вступление, в 2004 – получила статус страны-кандидата.

Мы же не прошли даже первые предварительные шаги.

Украина еще не получила признания перспективы членства в ЕС – то есть формального согласия всех стран-членов на присоединение ее к ЕС в будущем. А вот противоположные заявления – о неготовности ЕС расширяться на Восток – мы слышим более чем регулярно. А прошлым летом упоминание даже о "европейских стремлениях Украины" заблокировало итоговое заявление саммита Украина-ЕС.

Это, конечно, не значит, что мы должны отказаться от своих стремлений. Но это значит, что вступление Украины в Евросоюз остается глубоко в теории.

Весь процесс – от признания перспективы членства и до вступления – займет не годы, а именно десятилетия.

Но опять же: даже если бы у Украины и была эта "перспектива", прогнозировать присоединение все равно нет смысла – конечно, если речь идет о реальных прогнозах, а не о пустых политических лозунгах. Продолжительность и сложность пути в Евросоюз очевидны, и Порошенко об этом прекрасно знает. По крайней мере, должен знать как действующий президент и бывший министр иностранных дел.





Дела евроатлантические

То же самое касается и НАТО. Прогнозы Порошенко относительно сроков вступления в Альянс также являются полной профанацией.

Во-первых, там, как и в ЕС, пока нет согласия всех членов на присоединение Украины. Об этом прямо говорят представители западноевропейских государств, несмотря на все еще действующее решение Бухарестского саммита. А для присоединения новых членов нужен консенсус в Альянсе.

Во-вторых, членство в НАТО напрямую зависит от завершения войны с Россией и возвращения захваченных ею территорий – в Альянс нельзя вступить, имея открытый вооруженный конфликт с другим государством (в частности - тот, что происходит сейчас на Донбассе).

В-третьих, путь интеграции в НАТО – тоже длительный и занимает не несколько лет, а значительно больше.

Если говорить о процедуре, то на сегодня у Украины нет плана действий по членству (ПДЧ), и Альянс выступает категорически против его предоставления. Для понимания ситуации – его "самый новый" член, Черногория, получила ПДЧ в 2009 году, а вступила в НАТО в 2017-м.

Значит ли это, что мы должны забыть о евроатлантическом пути? Точно нет.

В силу разных причин Украина находится в такой ситуации, когда именно путь в ЕС и НАТО, пусть даже без гарантии вступления, является реальным и чрезвычайно ценным.

Этот путь предполагает капитальный ремонт страны и приближение ее к европейским стандартам – от безопасности продуктов питания до профессиональной современной армии.

Реформирование страны с использованием имеющихся инструментов интеграции в эти международные организации является сегодня вопросом безопасности государства и рецептом ее выживания. С этим у нас не все идеально, о чем свидетельствует и сегодняшний непубличный доклад глав МИД стран-членов ЕС.

Так что вместо нереальных прогнозов о сроках вступления в Евросоюз и НАТО украинской власти следует беспокоиться именно об этом.

Бесспорно, присоединение к обеим организациям должно оставаться нашей стратегической целью – но ни в коем случае не предметом спекуляций. Желающих культивировать популизм в Украине хватает и без действующего президента, особенно с наступлением предвыборного периода.

Кстати, в уже упомянутом докладе европейских министров подчеркивается, что ЕС и его страны-члены должны во что бы то ни стало избегать поддержки политиков-популистов в Украине. Выбрав путь популистских и несбыточных обещаний, Порошенко может однажды обнаружить, что этот подход европейцев коснулся и лично его.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

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