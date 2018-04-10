Новый президент с украинскими корнями: Армения завершает политическую трансформацию

Александр Божко, бывший посол Украины в Армении _ Вторник, 10 апреля 2018, 13:02

Фото: president.am

9 апреля на торжественном заседании Национального собрания Армении, которое состоялось в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, принес торжественную присягу армянскому народу четвертый президент Армении – 64-летний Армен Саркисян.

Событие, безусловно, знаковое.

Ведь Армения завершает трансформацию политической системы, ища оптимальную для местной элиты управленческую модель.

Еще 6 декабря 2015 года в Армении был проведен референдум, на котором 63,5% избирателей высказались за переход к парламентской республике. Такой переход подавался как выбор более эффективной формы правления, которая сможет противостоять олигархическому диктату и поможет решить как экономические, так и социальные проблемы. Отсюда и такая достаточно широкая поддержка конституционных изменений, осуществить которые предполагалось по завершении второй каденции президента Армении Сержа Саргсян, срок которой истекал в 2018 году.

А уже 2 марта этого года Национальное собрание Армении избрало четвертого президента страны, знаменуя изменение формы правления в этой стране с президентской на парламентскую. Тем самым проигнорировано требование оппозиции избирать главу страны на общенациональных выборах.

Кандидатура Армена Саркисяна оказалась единственной, которая была вынесена на голосование депутатами правящей Республиканской партии и ее союзницы, Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. 90 голосов, отданных за него, при 10 голосах против – поддержка более чем убедительна.

И это при том, что всего несколько месяцев назад Саркисян был преимущественно известен как посол Армении в Великобритании, который после своего кратковременного премьерства в Армении в 1996-97 годах никогда не заявлял о своих политических амбициях и совмещал дипломатическую работу с успешной бизнес-деятельностью (в Армении такое возможно). В частности, он создал Knightsbridge Group, которая включает в себя более 15 компаний, работающих в различных отраслях: энергетике, нефте- и газодобывающей промышленности, телекоммуникациях...

К тому же избрали Саркисяна несмотря на определенные сомнения, возникшие у экспертов относительно его принадлежности к армянскому гражданству и ценза оседлости, учитывая длительное пребывание кандидата за рубежом.

Между тем, комментируя превращение страны из президентской республики в парламентскую, значительная часть армянских аналитиков высказывает мнение, что конституционная реформа была задумана руководящей верхушкой для дальнейшего сохранения своей власти, когда основные рычаги управления государством передаются премьер-министру, которым, скорее всего, станет бывший уже президент Серж Саргсян.

И если парламент действительно выберет его главой правительства, то вся полнота власти и в дальнейшем будет сосредоточена в руках Саргсяна, поскольку новому президенту переходят в основном представительские функции, не оставляя ему даже права помилования осужденных или отказа в нем. Учитывая все это, можно сказать, что

наибольшая интрига конституционных изменений в Армении остается впереди и заключается именно в выборе будущего премьер-министра.

С его кандидатурой парламентское большинство должно определиться до 16 апреля, а уже на следующий день по итогам открытого голосования состоится назначение нового главы правительства. После этого в течение 15 дней завершается окончательное формирование управленческой команды.

Возвращаясь к личности новоизбранного президента Армении Армена Саркисяна и разговорам вокруг его полномочий, позволю себе предположить, что такой опытный политический игрок, как Серж Саргсян, задумывая этот конституционный пасьянс, исходил не только из соображений сохранения за собой власти. Не исключено, что им двигало также желание несколько модернизировать властный механизм, с помощью которого он руководил страной в течение двух каденций, привлекая в него свежих людей, не связанных с громкими скандалами и коррупцией в своем окружении.

В этом смысле кандидатура Армена Саркисяна подходила как нельзя лучше. Ведь сам он имеет достаточно положительный имидж в армянском обществе и политикуме, не замечен в злоупотреблениях властью, неоднократно подчеркивал, что как экс-премьер принципиально не реализовывал на территории Армении свои бизнес-проекты, а занимался исключительно благотворительностью.

А по мнению известного армянского политолога Рубена Меграбяна, "имея за плечами кратковременное премьерство еще в конце 1990-х, а также успешный бизнес в России и на Западе, будучи опытным организатором, умеющим находить общий язык с оппонентами, Армен Саркисян может помочь системе (читай – власти) обеспечить возможность более широких маневров в сложном клубке отношений Армении с Россией и Западом".

Конечно, сложно надеяться, что, не имея собственной команды и должной поддержки, новый президент, несмотря на свою приверженность западным ценностям, о чем он неоднократно заявлял, и декларируемое им стремление сделать Армению успешной страной, решится на самостоятельные шаги.

В своих программных выступлениях перед депутатами Национального собрания Республики Армения и на торжественном заседании во время принятия присяги Армен Саркисян обозначил основные принципы своей будущей деятельности, среди которых – решительная поддержка Нагорного Карабаха в его противостоянии с Азербайджаном, борьба с коррупцией, безработицей, социальным неравенством и бедностью, сокращение массовой миграции трудоспособного населения. А еще – право людей на достойную жизнь.

При этом он почему-то не вспомнил такое уродливое явление современной Армении, как монополизм в экономике, за которым стоят приближенные к власти олигархические кланы и который, собственно, является главной причиной большинства существующих в стране проблем.

Избрание президентом Армена Саркисяна заставило меня – бывшего посла независимой Украины в Армении – вспомнить его первый приход к власти.

Тогда его отозвали из Брюсселя, где он был послом Армении в странах Бенилюкса. После сомнительной победы на выборах 1996 года тогдашний президент Левон Тер-Петросян решил поставить его во главе правительства, чтобы его европейский опыт помог реформировать страну.

Однако неожиданно для всех Армен Саркисян, несмотря на возложенные на него большие надежды, спустя несколько месяцев подал в отставку якобы по состоянию здоровья и уехал из страны. Как говорили, настоящей причиной такого решения молодого реформатора стало жесткое противодействие его намерениям и действиям кое-кого из окружения президента.

Не хотелось бы, чтобы эта история повторилась. Тем более, что тогда во время встречи с Арменом Саркисяном мне, как украинскому послу, приятно было услышать из его уст высказанную им искреннюю заинтересованность развитием армяно-украинских связей, а еще признание, что родители его переехали в Ереван из Харькова, а значит, Украина ему далеко не безразлична.

Поэтому, поздравляя нового президента Армении с избранием на высокий пост, хотелось бы выразить надежду, что в его лице мы получим друга, который может внести значительный вклад в улучшение отношений между нашими странами.

Автор: Александр Божко,

первый посол Украины в Армении (1996-2001, 2005-2010),

чрезвычайный и полномочный посол Украины

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