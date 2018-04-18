Армянский формат революции: к чему приведут протесты в Ереване

С 13 апреля в Армении проходят массовые акции протеста против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны во главе с руководителем инициативы "Мой шаг", лидером партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном.

Протест организован очень грамотно и информационно хорошо оформлен. Это совсем не тот случай, когда безызвестный оппозиционер собирается с кучкой сторонников на городских задворках, а об этом никто не знает. Пашинян в течение двух недель проделал пеший поход из Гюмри в Ереван, готовя таким образом общественное мнение к акции.

Из действующих политиков Армении Никол Пашинян – не только самый сильный оратор, но и просто единственный.

Это политик сравнительно нового поколения, он не стоял у истоков независимости Армении, как все политики первого эшелона, которые до сих пор – на самом верху пирамиды власти.

Организаторы данного протеста пытаются оказать давление на власть и государство в целом без любых насильственных методов. То есть это своеобразный компромисс между революционной и соглашательской деятельностью, которые до сих пор считались единственными возможными вариантами. Пашинян и его советники оказались в состоянии извлечь уроки из прошлого и понять, что насилие контрпродуктивно. А еще – что необходимо конструктивное поведение, а не отрицание всего скопом.

В рядах протестующих есть люди разных возрастов, но очень много студентов. Как 100 лет назад в русских революциях протестующие шли по заводам, где было много рабочих, которых можно привлечь к своим акциям, так сегодня протестующие шли от университета к колледжу и институту и пытались привлечь молодежь, полагая, что именно она на сегодня может являться революционным классом.

Повестка митинга – исключительно внутриполитическая.

Никто не требует сменить вектор интеграции страны.

Многие кричат "Свободная независимая Армения!", но теперь это имплицитно указывает на власти Армении, а не на Москву.

Количество лозунгов очень ограниченно, поскольку очень мало общего у людей, собравшихся на этих акциях. Единственное, что их всех надежно объединяет – это то, что все они против Сержа Саргсяна, точнее говоря, против его выдвижения на "третий срок". В то же время Пашинян не противопоставляет себя никому: ни полиции, ни карабахцам, ни лоялистам, ни даже активу РПА. И это важно, поскольку делает протест менее уязвимым.

По большому счету, это первое серьезное политическое движение с 2008 года (хотя акций было много разных). Именно поэтому Никол Пашинян никак не может собрать людей. Важно понимать, что люди не хотят революции. Он это отлично знает, поэтому нынешние акции протеста проходят за то, чтобы высказать свое несогласие, а не действительно свергнуть власть.

Среди главных причин нежелания революции – то, что люди не верят в ее реалистичность и, помня опыт 2008 года, опасаются насильственного сценария. Как известно, 10 лет назад массовые беспорядке после президентских выборов привели к гибели девяти человек, после чего оппозиция сама свернула протесты.

Кроме того, если в 2004 и 2008 годах ролевой моделью революции был грузинский опыт, который многие считали успешным, то сейчас ролевым сценарием является 2008 год в Армении и 2014-й в Украине (а поскольку Армения де-факто живет в российском информационном пространстве, слова "украинский сценарий" здесь способны внушить ужас!). При этом распространенные в Армении российские телеканалы и сейчас активно транслируют точку зрения о многочисленных рисках любой революции, и это тоже влияет на готовность участвовать в протестах.

Таким образом, эти акции наверняка не приведут к смене власти.

Однако они обязательно приведут, точнее, уже привели к переформатированию оппозиции. Сейчас оппозиция – это те, кто на площадях и улицах с Николом Пашиняном, а он – безоговорочный лидер оппозиции. Как Пашинян может это капитализировать, пока неясно.

Вероятнее всего, выборов в ближайшие четыре года не будет, но пока что есть шансы, что его рейтинг надолго вырастет, а у остальных – упадет.

Автор: Грант Микаелян,

политолог, научный сотрудник Института Кавказа

Данная статья впервые вышла на сайте "Кавказский узел" и была републикована с редакторскими правками и сокращениями на сайте IPG

