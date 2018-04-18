Протесты в Армении: демонстранты начали блокаду резиденции премьер-министра

Среда, 18 апреля 2018, 10:25

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В Ереване демонстранты, протестующие против нового премьер-министра, осадили резиденцию главы правительства.

Об этом сообщает издание News.am.

В среду утром колонна демонстрантов беспрепятственно прошла мимо здания парламента и дошла до дверей резиденции премьер-министра на проспекте Баграмяна, 26.

Один из лидеров протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о начале блокады резиденции. Издание "Новости-Армения" отмечает, что протестующие не встретили сопротивления полиции. В то же время у резиденции премьера выставлен кордон полицейских.

Пашинян призвал протестующим не вступать в столкновения с правоохранителями и не наносить ущерб государственному имуществу.

Ранее Пашинян заявил о намерении провести революцию в максимально короткий срок. Дальнейшие шаги, по его словам, уже обсуждены и он представит их в среду в 19:00 на митинге на площади Республики.

Несколько дней в Ереване продолжаются акции протеста, участники которых выступают против Саргсяна на посту премьер-министра. После конституционной реформы в стране основная власть перешла от президента к премьеру.

Во вторник, 17 апреля, несмотря на протесты Саргсян был избран премьер-министром на специальном заседании парламента. В ответ демонстранты собрались на многотысячный митинг в Ереване.

Вследствие протестов в Ереване с утра 17 апреля после столкновений с правоохранителями были задержаны 80 участников акции протеста.