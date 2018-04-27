Свобода санкций: кто, как и зачем возвращает Россию в ПАСЕ

"Ни одна страна не может шантажировать нас и ставить условия". Это – прямая цитата президента ПАСЕ Микеле Николетти.

Мы встретились с ним сегодня, чтобы обсудить, как Парламентская ассамблея Совета Европы может преодолеть текущий кризис (а в том, что кризис имеет место, никого в Страсбурге убеждать не нужно).

И конечно же, речь шла не о какой-то абстрактной стране, а о вполне конкретной: России. Той, которая перестала платить взносы, категорически говорит, что не будет выполнять резолюции ПАСЕ, а к тому же – угрожает выходом из Совета Европы, "если на нее будут давить".

Российский шантаж не нравится многим.

Но переговоры с Москвой он не останавливает.

С начала года в ПАСЕ работает специальный комитет, созданный для переговоров о возвращении россиян в ассамблею. Николетти председательствует на его заседаниях и не скрывает, что поддерживает снятие ограничений (то есть политических санкций) с россиян, "чтобы привлечь их к диалогу". Более того, Николетти даже называют одним из тех, кто продвигает интересы России в ассамблее. Например, так считает представитель Госдумы Леонид Слуцкий, которого на этой неделе пропустили в Страсбург на переговоры, даже приостановив ради этого введенные против него санкции.

Получается некий плюрализм мнений в одной голове, не так ли?

С одной стороны, Николетти борется за возвращение россиян и ведет спецдиалог о том, как же убедить ассамблею выполнить их требования. Но в то же время – категорически против выполнения этих требований.

Но в действительности это – традиционная, стандартная позиция защитников россиян.

Именно такой "разновекторной позиции" придерживаются немцы, французы, ряд других стран, утверждают источники ЕвроПравды в переговорной команде.

Если послушать их аргументы, то порой кажется, что они живут в параллельной реальности.

Мысль о том, что снятие санкций с России будет означать ее прощение, для западных политиков оказываются новостью.

Причем речь не идет о типах вроде Аграмунта, которые просто работали на россиян, выполняли оплачиваемый политический заказ и были готовы на все, что скажет "заказчик" – даже полететь в Сирию на встречу с Асадом. Россию сейчас защищают те, кто искренне не понимает, что представляет собой нынешняя РФ. Они оценивают действия Москвы по своей, западной мерке – мол, как бы они сами поступили на ее месте.

"Почему вы говорите, что возвращение России будет означать, что ее простили? – искренне переспрашивает у меня Николетти. – Вы же не можете исключать, что будет прогресс в выполнении россиянами решений ассамблеи! Если у страны есть обязательства, она должна их выполнить. И России это также касается".

Представители руководства украинского дипкорпуса в разговорах "не под запись" рассказывают также о своих разговорах с западными партнерами. Впечатления – те же.

Да, Запад за последние несколько лет очень изменился в понимании того, что представляет собой путинская Россия. Европейцы наконец поняли, что это – противник, что россияне генерируют пропаганду, ведут гибридную войну и тому подобное... Но иногда приходится объяснять очевидное. Далее – цитата украинского дипломата о его разговоре с одним из европейских топ-дипломатов (мы не можем раскрыть имена участников, но есть подтверждение, что их разговор действительно имел место).

"Я долго убеждал коллегу в том, что россиян нельзя возвращать в ПАСЕ. Аргументов у нас достаточно. В конце концов он согласился и говорит: окей, ты меня убедил, но что ты будешь делать с нашими депутатами? Ведь с каждым ты так не поговоришь!"

Это – действительно проблема.

Многие западные политики готовы идти на уступки, чтобы привлечь РФ к диалогу. Голос Германии в ПАСЕ очень важен, а они придерживаются именно такой позиции

Но это – точно не повод сдаваться.

Более того, есть основания прогнозировать, что в этом раунде войны мы выиграем.

Комитет Николетти завяз в работе. Уже на протяжении трех встреч он толчет воду в ступе, за это время позиции сторон никоим образом не сблизились.

Причем россияне выдвигают четкий ультиматум:

- платить взносы в бюджет СЕ они не будут, пока их не вернут;

- решений ПАСЕ они выполнять не будут, даже если вернутся в Страсбург;

- ПАСЕ не просто должно снять с них санкции, а убрать само право налагать санкции на национальную делегацию.

Против выполнения этого ультиматума выступают не только украинцы: такая перспектива возмущает также немало других государств Восточной и Северной Европы. И они не согласятся с такой перспективой ни сейчас, ни через год.

Причем сами россияне уже признают, что они не уверены в успехе переговоров о своем возвращении. Дело в том, что уже в июне Николетти, скорее всего, покинет ассамблею. Он проиграл выборы дома, в Италии, и сохраняет должность до сих пор только потому, что новый итальянский парламент никак не сформирует новый состав своей делегации.

А без него переговоры о возвращении россиян могут дополнительно забуксовать.

И наконец, даже в случае проигрыша в спецкомитете у Украины останется еще один аргумент. Украинские депутаты прямо заявляют: если Россия обретет "прощение" в ПАСЕ без выполнения условий и требований – работу в ассамблее прекратит Украины.

Ведь зачем работать в организации, созданной для защиты ценностей, если эта организация покажет, что на практике ценности для нее менее важны, чем возобновление российских взносов?