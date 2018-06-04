Урок Кишинева для Украины: как кандидат от "партии улицы" победил и власть, и друзей Кремля

Муниципальные выборы в соседней Молдове принесли сенсацию. Борьбу за пост мэра столицы выиграл оппозиционер Андрей Нэстасе.

За представителя проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" проголосовало 52,16% избирателей, тогда как за его оппонента Иона Чебана, кандидата от Партии социалистов (лидером которой является президент Игорь Додон) - 47,84%. И это в ситуации, когда лидером гонки считалась и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду, которую поддерживала правящая Демпартия. А сам Нэстасе в начале выборов по раскладам не должен был даже пройти во второй тур.

Сам Нэстасе был одним из лидеров антиправительственных протестов в начале 2015 года. А во время прошлых президентских выборов он поддержал кандидата Майю Санду, которая вышла во второй тур, обойдя кандидата от власти, однако проиграла пророссийскому Додону.

Почему местные выборы, пусть даже и в столице, так важны? Хотя бы потому, что они разрушают старательно созданную систему, когда власти противостоит только один тип оппозиции - друзья Кремля.

Именно такую ​​иллюзию часто пытаются создать и в Украине.

В общем, параллели между событиями в Украине и у соседей "хромают", так как все страны разные. Впрочем, в случае с Молдовой это сравнение звучит слишком часто.

В Украине есть мнение (и его активно распространяют дружественные Банковой лидеры общественного мнения), что единственный, кто способен остановить победу партии Додона и установление "русского мира" в Молдове - это нынешняя власть. А ради этой великой цели, мол, можно и поддержать одиозного олигарха Влада Плахотнюка, который является лидером правящей Демократической партии, а де-факто - первым лицом в государстве.

Более того, точно такое же мнение приходилось слышать и от западных чиновников.

Такая картинка удачно ложится на украинскую политику - значит, те, кто критикует нынешнюю власть, сознательно или бессознательно работают на победу "украинского Додона".

Однако последние события показывают, что в реальности есть больше двух вариантов.

Кстати, в Молдове "противостояние Додона и Плахотнюка" воспринимают совсем иначе. В Кишиневе не является секретом, что эти "непримиримые враги" на самом деле тесно сотрудничают.

Подавляющее большинство местных политиков и политологов убеждены в существовании договоренностей между Плахотнюком и Додоном. В этой паре пророссийский президент Молдовы играет роль "плохой альтернативы", которая подчеркивает безальтернативность действующего правительства.

При этом оппозиционность Додона ограничивается громкими заявлениями - реальных действий не видно.

Да, он требует пересмотреть или расторгнуть Соглашение об ассоциации с ЕС, добивается членства Молдовы в Евразийском союзе. Однако в принципиальных моментах, касающихся внутренней политики, он раз за разом идет на уступки.

Додон фактически "проигнорировал" решение Конституционного суда, которое позволило премьеру или спикеру парламента подписывать те решения, которые Додон ветировал или отказался подписывать. После этого влияние президента на политику Молдовы было сведено к нулю - никаких рычагов у него не осталось.

Но якобы "оппозиционная" Соцпартия почему-то не ответила на это громкими протестами и де-факто на все согласилась.

Игорь Додон обещает взять реванш на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Социалисты действительно имеют высокие шансы победить по партийным спискам. Но за год до выборов в стране прошла избирательная реформа, которая ввела смешанную систему, как в Украине: половину депутатов будут избирать в мажоритарных округах. Эта реформа должна была гарантировать нынешней правительственной коалиции, что она сохранит власть.

Против нее протестовала проевропейская оппозиция... однако не Додон! Лидер социалистов согласился на изменения, которые идут ему во вред - хотя по логике он должен быть наиболее заинтересованным, чтобы эта реформа не вступила в силу.

Но вернемся к победе Нэстасе в Кишиневе. Что она означает?

Прежде всего: демократическая оппозиция впервые сломала правительственные планы и доказала, что способна побеждать.

Фактическим кандидатом правящей Демпартии на этих выборах была беспартийная и.о. мэра Сильвия Раду. Ее провал - третье место с 17,6% голосов - стал первым звоночком для действующей власти.

А окончательная победа Нэстасе добавляет интриги и парламентским выборам.

Проевропейская оппозиция потенциально может стать для власти более опасным соперником, чем пророссийские социалисты. Именно поэтому до сих пор стратегией власти было навязывания им имиджа "лузеров" - политиков, которые так и не нашли свою нишу и только мстят власти за свои поражения.

Выборы в Кишиневе поломали эту логику.

Несмотря на то, что парламентские выборы будут проходить по измененным правилам, потеря контроля за столицей существенно усложнит власти манипуляции. А еще - облегчит для оппозиции возможность массовых протестов, если в них будет необходимость. Проевропейские силы в Молдове впервые получили должность, которая позволит оппонировать власти почти на равных.

И если осенью 2018 года, на парламентских выборах в Молдове, демократическая оппозиция также покажет весомый результат, это создаст прецедент, когда формальная приверженность европейскому вектору не является "индульгенцией" за коррупцию. И альтернативу коррумпированной власти составляют не только "друзья Путина", но и другие партии проевропейского направления.

А накануне парламентских выборов в Украине такой пример может быть особенно значимым.

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