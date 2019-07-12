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Власти Вроцлава прервали марш националистов из-за антиукраинских лозунгов

Пятница, 12 июля 2019, 07:55

Десятки националистов устроили марш накануне во Вроцлаве, который прекратила власть из-за разжигания ненависти к украинцам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Wyborcza.pl.

Целью марша было "чествования памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых он не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья".

 

Вcя акция была в таком духе, поэтому город решил остановить ее через менее чем час после начала.

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В 19:45 встреча Мендляра и Зелинского прекратила делегация города, перед чем состоялось двойное предупреждение организатора и участников.

"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?" - воскликнул Мендляр, когда делегированный городом представитель объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.

 

Во время марша националистов были словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более ста участников акции не выполнили приказ полиции. Марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинский.

Полицейские не применяли силу. Решение о следующих шагах сделают после анализа записей марша.

Напомним, МИД Украины накануне выступило против политизации и односторонней трактовки польскими политиками и дипломатами трагических событий 1943-1944 годов.

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