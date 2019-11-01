Крымская провокация Земана: что изменит новый чешский реверанс перед Путиным

"Заигрывание с оккупантами", - именно так украинское посольство назвало прием в Пражском граде президентом Милошем Земаном представителей маргинальной крымской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российскому режиму.

Означает ли это, что глава государства признал аннексированный Крым частью России, как уже успели заявить представители этой организации?

И говоря шире: какие последствия будет иметь этот демарш? Прежде всего, следует напомнить:

это не первый шаг Земана, направленный на подрыв легитимности украинского государства. Хотя при этом – самый циничный.

Стоит напомнить, что ранее Земан принимал представителей русинских организаций, которые жаловались ему на "притеснения" со стороны Украины, пообещав поднять этот вопрос в ходе переговоров с Владимиром Зеленским. А также о скандальном заявлении Земана в ПАСЕ о необходимость решить вопрос Крыма путем денежной компенсации от РФ Украине.

Помимо этого, президент Чехии отметился и другими заявлениями, поддерживающими РФ. Например, подверг острой критике решение муниципалитета Праги убрать памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало ожидаемую истерику в Москве. Земан заявил, что понимает российскую реакцию и выступает против демонтажа памятника.

Что стало причиной таких заявлений президента? Или, если сформулировать этот вопрос более прямо: есть ли основания говорить о российском финансировании Милоша Земана?

Тут стоит напомнить, что Земан практически не вел своей предвыборной кампании на прошедших выборах. Вместо него это делало общество "друзей Земана", которые так и не смогли дать ответ об источниках этого финансирования (за что на них был наложен штраф).

И хотя с юридической точки этого недостаточно для официальных обвинений, для экспертного сообщества и политиков сомнений в кремлевском финансировании Земана просто не существует.

А это дает основания считать, что такая атака на Украину может быть не последней.

И это подводит к следующему вопросу: какие это может иметь последствия?

С одной стороны, в МИД Чехии отреагировали оперативно, заявив о неприемлемости таких приглашений. "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует Министерство иностранных дел", - заявил министр Томаш Петршичек.

Впрочем, проблема состоит в том, что ни МИД, ни правительство в целом не имеют возможности влиять на заявления президента.

Единственный способ, которым правительство может повлиять на президента – это урезать финансирование его международной деятельности. Такая инициатива уже рассматривалась в чешском парламенте, но не нашла достаточной поддержки у депутатов.

Еще один вопрос, который стоит задать в контексте этого скандала – о позиции премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. СМИ уже опубликовали его фотографии с "крымскими активистами". Однако означает ли это, что премьер также участвовал в крымской провокации Земана?

Пока оснований так говорить нет. Даже несмотря на то, что в бекграунде премьера есть свой крымский скандал – его сын был вывезен в аннексированный Крым, чтобы спрятать от следователей, – до сих пор Бабиш старательно избегал каких-либо пророссийских заявлений.

Более того, в последнее время резко и публично активизировала свою работу контрразведка - Служба информации и безопасности, заявив о разоблачении деятельности шпионской сети, связанной с российской разведкой.

На такие новости президент Земан также отреагировал, заявив, что контрразведке стоит заниматься коррупционерами, а не искать русских шпионов. Показательно, что представление о присвоении генеральского звания главе Службы Михалу Куделке уже четыре года лежит в президентском дворце неподписанным.

В этой связи важно то, что такая активизация контрразведки была бы невозможной без политической поддержки со стороны главы правительства.

Продолжение этого расследования, которое так и не смог заблокировать Милош Земан – серьезный удар по интересам Кремля в Чехии.

И не исключено, что проиграв на этом фронте, Милош Земан решил просто показать свою влиятельность и нужность для российских друзей.

Самым понятным и доступным для него способом – устроив антиукраинскую провокацию.

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