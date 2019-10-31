Посольство: Прием прокремлевских крымских татар у Земана – циничная провокация
Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест в связи с приглашением представителей псевдокрымскотатарской организации "Къырым бирлигы", которая подчиняется российской оккупационной администрации в Крыму, принять участие в официальных мероприятиях в Пражском граде.
Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление посольство обнародовало в среду, 30 октября.
"Мы считаем этот шаг очередной провокацией, направленной на легитимизацию незаконной попытки России аннексировать суверенную территорию Украины и попыткой нанести вред украинско-чешским отношениям", - заявили в посольстве.
"Заигрывания с оккупантами выглядит особенно циничной в то время, когда настоящий представитель крымских татар, Меджлис крымскотатарского народа, все еще запрещен в оккупированном Крыму, причем сотни крымских татар подверглись преследованиям, репрессиям и пыткам со стороны оккупационной администрации", - добавили в посольстве.
В посольстве выражают надежду, что официальные лица и органы власти Чехии, чье правительство и весь цивилизованный мир осудили российскую оккупацию Автономной Республики Крым, будут воздерживаться от любых контактов с представителями оккупационной администрации и ее марионеточными организациями.
Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде 28 октября представителей маргинальной организации "Къырым бирлигы", лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России.