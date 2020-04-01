"ЕС скоро развалится": РФ продолжает распространять фейки вокруг пандемии - отчет

Россия продолжает использовать глобальный кризис в связи с коронавирусом для распространения пропаганды и дезинформации.

Об этом говорится в новом отчете East Stratcom, команды Европейской службы внешних действий, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Отчет опубликован в среду и охватывает период 20-27 марта. East Stratcom - специальное подразделение, с мандатом на развенчание фальшивых новостей из России.

Читайте также Правительство Британии начало борьбу с фейками о коронавирусе

Специалисты East Stratcom зафиксировали более 150 случаев прокремлевской дезинформации о COVID-19 с 22 января.

Российские прокремлевские источники, в частности, распространяли утверждение, что Европейский Союз не может справиться с пандемией и "вот-вот развалится", а также что "ЕС - эгоистичный и изменяет собственным ценностям".

Например, в Украине катастрофические сообщения о неизбежном крахе ЕС сочетались с представлением Украины как "несостоятельного государства" (failed state), которое "покинули его европейские союзники".

Также сообщается, что российские государственные СМИ сосредоточили свое внимание на подчеркивании готовности России к борьбе со вспышкой заболевания.

Читайте также Польша опровергла российский фейк о заблокированных самолетах РФ с помощью для Италии

Кроме того, они широко освещали российскую помощь Италии, утверждая, что "Россия помогает Италии, а ЕС - нет".

"Некоторые государства и поддерживаемые государством субъекты стремятся использовать кризис общественного здравоохранения для продвижения геополитических интересов, часто непосредственно бросая вызов авторитету Европейского Союза и его партнеров", - заключает East Stratcom.

Напомним, в середине марта Европейская служба внешних действий выпустила документ, в котором обвинила Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе.