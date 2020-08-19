Революция на истощение: 10 выводов про ход беларусских протестов

По состоянию на сегодня можно сказать, что Беларусь переживает сильнейший политический кризис за свою историю.

Беспрецедентная уличная активность, однако, не привела к стремительному краху существующей политической системы, которая, как оказалось, имеет значительный запас прочности.

И хотя прогнозировать дальнейшее развитие противостояния фактически невозможно, некоторые выводы по итогам первых десяти дней протестов сделать все же можно.

1. Откат властью силового сценария на прошлой неделе приостановил эскалацию противостояния и в целом снизил динамику протеста. Грозившие ожесточенными столкновениями выходные прошли без эксцессов.

2. При этом не снизилась, а даже увеличилась массовость уличной активности.

В Минске прошла самая массовая в истории Беларуси демонстрация. Митинги и демонстрации прошли во многих городах Беларуси, ранее вообще не имевших такого опыта.

Причиной тому стали озвученные Центризбиркомом гигантские 80% проголосовавших за Лукашенко, а также чрезмерная жестокость при подавлении протестов первых дней после выборов.

3. Несмотря на господство на улицах, протестующие за всё это время так и не сформировали единого политического центра, который бы представлял всех протестующих, координировал их деятельность и выступал бы от их имени на переговорах с властью.

Так и не появилось ярких лидеров, отсутствует чёткая политическая программа и план действий.

Нет постоянно действующего митинга, который бы "застолбил" территорию и был бы символом и центром протеста, наподобие украинского Майдана.

Более того, как показал украинский опыт, само по себе нахождение на улице больших масс народа может месяцами не оказывать существенного влияние на политический процесс.

Координационный совет по передаче власти, который был сформирован по предложению кандидата в президенты Светланы Тихановской, вряд ли сможет в ближайшее время стать организующей силой протестного движения, поскольку состоит в основной массе из представителей "старой оппозиции", никем не был избран и имеет очень большой потенциал для внутренних конфликтов.

4. Появилось немного больше определённости с одним из важнейших факторов в этом кризисе - Россией.

Три телефонных разговора Путина и Лукашенко имели на выходе заявление о поддержке со стороны РФ в случае необходимости. Передача России "вагнеровцев" подтверждает договорённости.

Этот шаг Лукашенко, кроме решения внутриполитических задач, одновременно посылает два важных месседжа на внешнюю аудиторию: российскому обществу и руководству - о том, что Лукашенко верен России и ни на какой Запад переориентироваться не планирует, и Западу - о том, что в случае санкционного и иного давления возможно вмешательство РФ со всеми вытекающими, включая российские военные базы на белорусской территории.

5. Лояльность в госаппарате несколько снизилась (увольнения журналистов государственных СМИ, обращения дипломатов в поддержку протестующих), однако по-прежнему не наблюдается перехода на сторону протестующих заметных чиновников и особенно силовиков.

Лукашенко также не пошёл на снятие с должностей министра внутренних дел и других ответственных за избыточное применение силы в первые дни после выборов, видимо опасаясь роста нелояльности среди силового блока.

6. Важным моментом стало возвращение Лукашенко на улицу, мобилизация (в краткие сроки) его сторонников на ответную уличную активность и демонстрация семьи.

На митинге в свою поддержку Лукашенко не выглядел подавленным, скорее наоборот - мобилизованным и злым. В ходе выступления он попытался консолидировать свой электорат, противопоставить себя протестующим, продемонстрировать активного и решительного президента.

Посещение Минского завода колёсных тягачей и общение с рабочими также стало свидетельством попытки консолидировать традиционный для Лукашенко электорат и убедить его сохранить лояльность

7. Как и у протестующих, у власти очевидно нет плана действий в существующих условиях. Она пассивна и совершает многочисленные ошибки.

Однако воскресный митинг и посещение завода показывают, что некоторые выводы сделаны и над планом работают.

В первую очередь, власть стремится выиграть время, переждать, пока протест выдохнется и пройдёт революционная эйфория.

8. По-прежнему чрезвычайно важным, если не решающим остаётся фактор забастовки на крупнейших государственных предприятиях.

Если она состоится, то это будет чрезвычайно мощным рычагом давления на руководство страны.

Работники некоторых предприятий уже заявили о начале забастовки, но пока не ясно, насколько солидарно выступят рабочие и какую часть трудовых коллективов представляют те, кто делает такие заявления.

Часть требований рабочих - отвод ОМОНа и прекращение насилия - уже была выполнена. Это может размыть протест и создать почву для соглашения.

Понедельник и вторник показали, что в основной своей массе рабочие крупных госпредприятий к забастовкам не готовы. Даже на протестные митинги (что не является забастовкой) вышла лишь незначительная часть трудовых коллективов.

Так, например, из 16-тысячного коллектива Минского тракторного завода во вторник вышли протестовать примерно 250 человек. Это говорит о том, что экономические расчёты для рабочих оказались сильнее протеста. Экономических требований никто из них не выдвигал.

9. Реакция Запада на выборы и последующие столкновения оказалась не настолько резкой, как многими ожидалось.

Хотя ЕС и осудил насилие и не признал выборы, он тем не менее не принял решения о масштабных санкциях.

Вместо этого он ограничился заявлением о составлении списков на персональные санкции для ответственных за фальсификацию выборов и применение чрезмерного насилия.

Евросоюз также не признал Тихановскую избранным президентом, пойдя, таким образом, по венесуэльскому сценарию.

На решение ЕС влияют как минимум два фактора: внутренние трения (конфликт Греция-Турция) и опасения, связанные с возможными действиями России. Предполагается, что более чёткое решение по белорусскому вопросу будет принято на следующем заседании 26 августа.

США вообще пока ограничились довольно обтекаемыми заявлениями о недемократичных выборах. Здесь тоже, вероятно, превалируют геополитические расчеты.

10. Можно констатировать, что протестная активность теряет свою динамику и принимает затяжной характер.

Одновременно власть пытается консолидировать свою поддержку, обеспечить нейтралитет рабочих крупных предприятий и снизить вероятность внешнего вмешательства.

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