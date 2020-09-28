Момент истины для Лондона: пойдет ли Британия на конфликт с ЕС и США

Вже 29 вересня Палата громад Великої Британії має намір розглянути у другому читанні закон про внутрішній ринок (United Kingdom Internal Market Bill).

Цей законопроєкт вже став головною політичною подією країни у вересні. Безпрецедентний крок, на який наважилися прем’єр Борис Джонсон та його оточення, зможе перекреслити всі попередні документи, а головне – домовленості з Брюсселем про вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Ба більше, проблеми, що можуть постати після прийняття цього закону для Вестмінстера, набагато глибші за економіку чи торгівлю.

Попри застереження

Від ухвалення закону про внутрішній ринок Бориса Джонсона застерегли п’ять експрем’єрів Великої Британії: Тереза Мей, Девід Кемерон, Гордон Браун, Тоні Блер та Джон Мейджор.

Адже цей законопроєкт руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії.

Натомість він регулює торговельні відносини між частинами королівства, що за британським законодавством мають статус "країн" – Англією, Північною Ірландією, Шотландією та Уельсом, гарантуючи, що компанії зможуть безперешкодно торгувати у будь-якій частині Великої Британії, як це робили століттями.

З 1 січня 2021 року повноваження в ряді областей політики, які раніше здійснювались на рівні ЄС, перейдуть до адміністрацій у Лондоні (тут від імені Англії діятиме британський уряд) та у регіональних центрах – Единбурзі, Кардіффі та Белфасті.

Така ініціатива напряму суперечить Протоколу про Північну Ірландію, який є складовою угоди про вихід Британії з ЄС і який мав гарантувати прозорий кордон між Ірландією, яка залишається у складі ЄС, та Північною Ірландією.

Не випадково, що Асамблея Північної Ірландії 22 вересня прийняла поправку, яка заперечує закон про внутрішній ринок.

Про використання північноірландського фактора на переговорах щодо Brexit Лондоном лідер Ольстерської Юніоністської партії Стів Ейкен порадив нагадати в офіційному листі британському уряду та головному переговірнику від ЄС Мішелю Барн’є. Цю ситуацію Ейкен називає не інакше як "політичним футболом".

Ба більше, законопроєкт суттєво наступає на повноваження й інших британських "країн" – Уельсу з Шотландією.

У зв’язку з цим посилилися відцентрові погляди в регіонах.

Зокрема, кількість прибічників незалежності у Шотландії зросла до 53% (за даними опитування Survation від 2-7 вересня).

А в Уельсі 25 вересня валлійські націоналісти Plaid Cymru оприлюднили доповідь про самодостатній розвиток регіону, назвавши її кроком до незалежності.

Вистачає критики й серед політиків у центрі щодо дій Лондона: колишні генеральні прокурори Джеффрі Кокс та Джеремі Райт, а також ексміністр фінансів Саджид Джавід рішуче виступають проти закону про внутрішній ринок.

Втім, така критика не завадила 15 вересня прийняти цей законопроєкт у першому читанні. За це проголосували 340 за депутатів, проти – 263.

Останнє американське попередження

Британські політичні скандали отримали відлуння по інший бік Атлантики.

Кандидат від демократів на виборах президента США Джозеф Байден 16 вересня заявив, що не дозволить, "щоб Угода Страсної П’ятниці, яка принесла мир у Північну Ірландію, була втрачена через Brexit".

Байден чітко дав зрозуміти свою позицію щодо торговельних суперечок Британії з Євросоюзом, пригрозивши інакше заблокувати прогрес у торговельних переговорах зі Сполученими Штатами.

Звичайно, можна згадати, що сам Байден має ірландське коріння, тому все, що пов’язане з Північною Ірландією, має для нього не лише політичне, але й моральне значення.

Проте таку позицію підтримують й інші представники Демократичної партії США. А відповідно, впертість у просуванні закону про внутрішній ринок може коштувати Лондону проблем у торговельних відносинах із США, причому незалежно від того, хто виграє на найближчих президентських виборах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, перебуваючи в США, 17 вересня запевнив американських політиків у дотриманні всіх положень угоди про вихід з ЄС.

Проте чи поділяє його оцінку британський прем’єр Борис Джонсон?

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У Лондона залишається вкрай мало часу для політичного маневру: 28 вересня розпочався 9-й раунд переговорів щодо угоди про вільну торгівлю з ЄС, а середина жовтня є дедлайном для узгодження всіх формальностей, що стосуватимуться майбутніх економічних відносин із Брюсселем.

Остаточне ухвалення закону про внутрішній ринок не просто ускладнить політичний клімат з Вашингтоном та призведе до втрати довіри європейських можновладців.

Попри всі попередні запевнення британських урядовців, це означатиме курс Лондона на "жорстке розлучення" з ЄС.

Не озираючись ані на політичні, ані на економічні наслідки.

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