Сказать Земану "нет!": почему Украина должна отказать дипломату с российским шлейфом

Чинній владі часом дорікають через те, що вона готова діяти всупереч порадам чи навіть проханням західних партнерів. Однак навіть тим, хто вважає це вадою, доводиться визнавати, що часом вміння сказати "ні" – дуже потрібне.

І є всі сподівання, що МЗС зробить саме це – у разі, якщо до Києва з Праги надійде пропозиція, про яку вже зараз попереджають чеські журналісти.

Йдеться про ротацію посла Чехії в Україні.

На цю посаду скандальний проросійський президент Мілош Земан, який невдовзі має піти з цієї посади, лобіює свого протеже, Петра Пірунчика, який відомий у чеських дипломатичних колах лише своєю роботу на російському напрямі у команді все того ж Земана. І у разі, якщо це призначення відбудеться, його наслідки для України будуть дуже відчутними. І не лише для наших відносин із Чехією.

Втім, Київ має можливість сказати "стоп", доки проблеми не стали реальними.

Дипломат Земана

"Україна рішуче підтримує Чехію у світлі зловмисних дій РФ... Запропонував направити висланих з Москви дипломатів для роботи в Києві", – написав три тижні тому у своєму twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відреагувавши на різке загострення чесько-російських відносин на фоні інформації про те, що за вибухами військових складів у чеському Врбетіце стоять російські шпигуни.

Тоді, нагадаємо, Росія оголосила персонами нон грата 20 чеських дипломатів у Москві, тобто майже усіх співробітників посольства Чехії.

Втім, сподіваємося, що цей жест з боку Києва не був безумовним. Бо треба визнати, що серед чеських дипломатів є ті, чиє призначення до України точно не варто вітати. Йдеться, зокрема, і про того, кого зараз "сватають" на посаду в Києві.

Отже, чеське посольство може очолити Петр Пірунчик – нинішній заступник директора іноземного департаменту канцелярії президента Мілоша Земана.

Інформацію про це оприлюднило авторитетне видання Seznam Zpravy; джерело, з яким спілкувалася ЄвроПравда, підтвердило, що такий варіант розглядається.

Пірунчик – доволі молодий дипломат, який не є частиною чеської дипломатичної еліти. Він ніколи не обіймав вагомих посад у МЗС і лише один раз працював за кордоном на дипломатичній посаді – як дипломат нижчого рівня (третій секретар) посольства Чехії у Москві, на світанку своєї кар’єри, у 2010-2014 роках. Так, у тому числі в рік початку російської агресії.

Втім, його орієнтованість Росію підтвердилася пізніше.

З 2015 року молодий дипломат пішов працювати до адміністрації Земана, де тривалий час був аналітиком, а з 2020 року завоював таку довіру Земана, що виріс до заступника директора міжнародного департаменту. При цьому Пірунчик вів саме російський напрямок у команді чинного президента Чехії (який відомий своєю прихильністю до Путіна та євроскептицизмом).

Чим це загрожує?

Треба підкреслити, що потенційний посол Чехії у Києві не є публічною особою, він не дописує у twitter про свої погляди тощо, тому про його ставлення до Путіна та до України можна лише припускати – але його послужний список сам собою створює підстави для тривоги.

І ще більше запитань з’являється через те, як наполегливо його кандидатуру проштовхує президент Чехії.

Заміна посла в Україні – річ планова, оскільки цього року спливають чотири роки від призначення чинного посла Радека Матули. І цього разу за вибір його наступника розгорілася справжня апаратна боротьба, розповідає Seznam Zpravy.

У чеській системі влади президент формально не має зовнішньополітичних повноважень, але в реальності Земан намагається впливати на усі ключові кадрові рішення у цій сфері і має для цього важелі. Попри те, що послів Чехії за кордоном призначає МЗС і затверджує уряд, для отримання посади їм потрібні вірчі грамоти, підписані главою держави. За даними чеських журналістів, він поставив вимогу про те, що до Києва має поїхати його протеже.

Не дивно, що проросійський Земан бажає отримати вплив на Україну.

А поспішає він через те, що цей рік має бути останнім, коли він матиме таку можливість. Бо посол, якого оберуть зараз, працюватиме наступних чотири роки. В той час як вже у січні 2023 року Чехія обере нового президента, і Мілош Земан не матиме права на участь у наступних виборах.

І якщо з якоїсь причини цього року посла Матулу вирішать не змінювати, то й наступного літа, як вважають чеські журналісти, знову не буде ротації, бо Чехія саме увійде в період головування в Раді ЄС, коли МЗС намагається не змінювати послів.

Між тим, роль посла у формуванні двостороннього порядку денного хоч і не абсолютна, але дуже висока. І у разі призначення дипломата, що орієнтується на Москву, він матиме достатньо важелів для того, щоби коригувати позицію Праги, де і без того є політичні гравці з сильною проросійською позицією.

(до речі, радимо продивитися відеоблог про те, якою мірою Чехія є проросійською)

Слово за Києвом

Втім, на щастя, це призначення ще не відбулося.

Автор цих рядків сподівається, що після цієї публікації – і не відбудеться.

Призначення послів проходить за процедурою, в якій країна призначення має вагоме слово. Київ не може "обрати" собі посла, але може зупинити призначення того, кого не хоче бачити на цій посаді.

Для цього перед призначенням нового посла Прага має надіслати до Києва так званий запит на агреман, тобто формалізований запит на згоду щодо призначення послом конкретної людини. І лише після отримання агремана, тобто згоди, можна проводити призначення.

Зважаючи на запитання до Петра Пірунчика, які лунають не лише у цій статті, але так само і у чеських ЗМІ, було б логічно, щоби він цієї згоди не отримав. Бо українсько-чеські відносини є надто важливими, щоби так ними ризикувати.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору авторів