Присоединится ли Азербайджан к войне против Ирана

Азербайджанская армия прошла процесс модернизации и считается одной из самых сильных в регионе. Но готова ли она к конфликту такого масштаба, как война с Ираном?

Война, которую уже неделю ведет против Ирана коалиция Израиля и Соединенных Штатов, уже затронула большинство стран региона. И Южный Кавказ не стал исключением.

5 марта Иран впервые нанес удар четырьмя беспилотниками по аэропорту в азербайджанском регионе Нахичевань. В ответ Азербайджан назвал это терактом, приведя войска в состояние наивысшей готовности.

Таким образом, Азербайджан, имеющий протяжённую сухопутную границу с Ираном – примерно 765 километров, столкнулся с новой дилеммой в сфере безопасности. И с перспективой полноценного вовлечения в войну.

Насколько вероятен такой сценарий?

На первый взгляд, прямое участие Азербайджана в этой войне на текущем этапе не представляется очень вероятным.

Однако в ряде сценариев вхождение Азербайджана в войну становится вполне возможным.

Первый сценарий – вероятность прямой военной угрозы или атаки со стороны Ирана против Азербайджана. В этом случае Азербайджан, в соответствии с международным правом, может прибегнуть к мерам самообороны.

Кстати, в последние дни факт нанесения ударов иранскими дронами по территории Азербайджана уже можно считать состоявшимся, хотя официальный Тегеран отказался признавать "авторство" этих беспилотников.

Второй сценарий – формирование крупной региональной коалиции.

Если Соединённые Штаты и Израиль начнут широкомасштабную войну против Ирана, от стратегических партнёров в регионе может потребоваться поддержка в виде логистики, разведки или предоставления воздушного пространства.

Если союзники примут решение о применении сухопутных войск в ходе военных операций против Ирана, подобное требование может быть выдвинуто и Азербайджану.

Третий сценарий – серьёзный политический кризис или дестабилизация внутри самого Ирана. Такая ситуация может привести к началу новых политических и этнических процессов в регионе.

Следует учитывать, что на севере Ирана, начиная с пограничной зоны с Азербайджанской Республикой и далее на юг, расположена обширная территория, называемая Южным Азербайджаном, где проживает 30–35 миллионов этнических азербайджанцев.

Если в Южном Азербайджане вспыхнут восстания или мятежи, которые можно будет расценивать как гражданскую войну, можно предположить, что для вмешательства армии Азербайджанской Республики в Иран могут возникнуть определённые моральные основания.

При этом стоит помнить, что значительная часть личного состава иранской армии состоит из этнических азербайджанцев.

А значит, если армия Азербайджанской Республики получит приказ о прямом военном вмешательстве в Иран, по другую сторону границы её могут встретить подразделения иранской армии, состоящие из азербайджанцев.

Какие выгоды может получить Баку от участия в этой войне?

Во-первых, в случае ослабления Ирана в регионе может сформироваться новый баланс сил, что потенциально может увеличить региональное влияние Баку.

Во-вторых, существует вероятность дальнейшего усиления военно-технологического сотрудничества Азербайджана с Турцией и Израилем.

И наконец, в-третьих – вопрос миллионов азербайджанцев, проживающих внутри Ирана, может выйти на международную повестку дня.

Вместе с тем необходимо сразу отметить и существенные риски для Азербайджана.

Участие в военных действиях против Ирана на стороне союзников может создать противоречия в его отношениях с Турцией. Анкара категорически не желает распада Ирана или его чрезмерного ослабления сверх допустимого уровня.

Следующий риск – готовность Баку к такой войне.

В последние годы азербайджанская армия прошла процесс модернизации и считается одной из самых сильных в регионе. Особенно ее потенциал повысило развитие беспилотных летательных аппаратов, высокоточных систем вооружений, а также военное сотрудничество с Турцией.

Однако полномасштабная война с таким государством, как Иран, обладающим большой территорией, значительным населением и развитой военной инфраструктурой, означает конфликт совершенно иного масштаба.

Кроме того, не стоит забывать, что Иран является одним из государств региона с крупнейшим ракетным арсеналом. В условиях войны энергетическая инфраструктура Азербайджана, нефтегазовые терминалы и стратегические объекты могут стать потенциальными целями.

Экономика Азербайджана в значительной степени зависит именно от этих факторов, тогда как доходы не нефтяного сектора остаются незначительными. Удары по нефтяному сектору и вызванные ими разрушения могут привести к долгосрочному экономическому коллапсу страны.

Последствием этого может стать серьёзная политическая нестабильность, которая окажется вне контроля даже жёстких карательных структур авторитарного режима.

Другим важным риском является вовлечение в это противостояние крупных держав региона.

В расширении масштаба возможной войны может быть заинтересована Россия.

Поскольку ослабление Азербайджана позволит Кремлю вернуть свой контроль над регионом Южного Кавказа.

Именно поэтому на нынешнем этапе оптимальной стратегией для Азербайджана остаётся невступление в прямое военное противостояние, сохранение региональной стабильности и продолжение сбалансированной дипломатической политики.

Потенциальные риски такой войны значительно превышают возможные геополитические выгоды.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения авторов