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Ирак заявил о победе в войне с "Исламским государством"

Суббота, 09 декабря 2017, 14:26
Версия для печати Комментарии

Ирак заявил об окончании войны с террористической группировкой "Исламское государство" на своей территории.

Об этом говорится в заявлениях премьер-министр страны Хайдер аль-Абади и Вооруженных сил Ирака, сделанных сегодня, 9 декабря, передает Reuters и BBC.

В заявлении иракских Вооруженных сил указано, что с сегодняшнего дня Ирак полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство".

"Наши силы полностью контролируют иракско-сирийскую границу, и поэтому я объявляю об окончании войны против ИГИЛ.

Наш враг хотел убить нашу цивилизацию, но мы победили благодаря единству и решимости", - заявил премьер-министр страны Хайдер аль-Абади на пресс-конференции в Багдаде.

Как известно, несколько районов пограничной зоны все еще находились под контролем ИГИЛ после потери боевиками города Рава в ноябре этого года.

Напомним, в 2014 году террористическая группировка "Исламское государство" объявила трансграничный "халифат" в Ираке и Сирии - на территории, которая по размерам примерно равна Великобритании.

В последние месяцы коалиция под руководством США, а также сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ, провели ряд наступлений, в результате которых ИГИЛ потеряло часть территории.

В июле террористическая группировка "Исламское государство" потеряла контроль над иракским городом Мосул - своей фактической "столицей" в Ираке. От исламистов также был освобожден город Ракка - де-факто "столица" боевиков в Сирии.

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