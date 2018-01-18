Посол: на Донбассе воевали до 20 граждан Чехии, дела расследуют по 10

Четверг, 18 января 2018, 15:41

Чешские правоохранительные органы расследуют более 10 дел против граждан Чехии, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, пока обвинение было выдвинуто только одному из чешских граждан, воевавших на стороне России в Донбассе.

"Дело еще не дошло до суда, поскольку есть проблемы с доказательной базой. Кроме того, чешское законодательство запрещает участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств.

Впрочем, если речь идет о незаконных формированиях на территории оккупированной части Донбасса, то чешские правоохранители вынуждены применять другие статьи, поскольку государственными эти формирования назвать нельзя ", - сообщил посол.

Сейчас уже есть предложения по внесению изменений в законодательство и расширение толкования этой нормы и на незаконные формирования. Но пока расследование проходит по статьям о поддержке террористической деятельности или участии в подготовке террористических актов.

По словам посла, чешские правоохранительные органы расследуют более 10 дел об участии граждан в боевых действиях.

"Что касается количества чешских граждан, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, то, думаю, таких может быть около 20", - сказал посол.

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