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Польша вновь требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

Среда, 07 февраля 2018, 19:01
Версия для печати Комментарии

Польша не видит оснований для дальнейшего удержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, говорится в сообщении пресс-службы польского ведомства.

"Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего удержания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения", - говорится в сообщении.

Чапутович также отметил, что Польша также ожидает со стороны РФ обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и оказания содействия в построении памятника жертвам.

10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.

По словам пресс-секретаря подкомиссии Марты Палонек, международный эксперт в области исследования авиапроисшествий Франк Тейлор после ознакомления с материалами дела констатировал, что левое крыло самолета было разрушено в результате внутреннего взрыва.

10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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