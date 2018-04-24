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Евростат назвал страны ЕС с крупнейшим госдолгом

Вторник, 24 апреля 2018, 18:51

Средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 года составил 81,6% ВВП, в то время когда в прошлом году составил 83,3%.

Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС – Евростата.

Самый высокий уровень государственного долга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

При этом меньше всего долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

На конец 2017 года средний государственный долг по всем 28 странам ЕС составил 81,6%, а среди стран еврозоны – 86,7%, свидетельствуют данные Евростата.

Государственные долги стран ЕС в течение прошлого года показали тенденцию к сокращению.

Средний дефицит бюджета в ЕС составил в конце 2017 года 1% по сравнению с 1,6% в конце 2016-го.

Напомним, что маастрихтский норматив ЕС устанавливает предел дефицита государственного бюджета в 3% от ВВП.

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Евросоюз Евростат
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