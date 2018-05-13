Тысячи поляков в Варшаве митинговали за ЕС и против политики правительства
В польской столице Варшаве тысячи людей в субботу вышли на антиправительственную демонстрацию, протестуя против политики консервативного правительства.
Об этом сообщает Польское радио.
Марш свободы, организованный оппозицией ( "Гражданская платформа", "новочестные" и "Комитет защиты демократии") прошел по центру столицы.
Полиция утверждает, что в марше приняли участие 12 000 человек, но представители столичной ратуши говорят, - 90 000 человек.
Tysiące ludzi na #MarszWolności #PlatformaObywatelska maszerujemy! 🙂💪👍 pic.twitter.com/8IOFu6b3sv— Łukasz Pabierowski (@PabierowskiL) 12 травня 2018 р.
Руководитель партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина заявил на митинге, что оппозиция долг перед поляками, обязана построить коалицию, которая сможет выиграть ближайшие выборы.
Он сказал, что вместе с другими группами его партия создает общественную коалицию, которая открыта для всех партий, в том числе и левых, и либеральных.
"Мы вместе не потому, что боимся, а потому, что мы хотим дать полякам надежду, что закончится этот роковой час", - сказал он.