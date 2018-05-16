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Цукерберг выступит в Европарламенте по поводу утечки данных в Facebook

Среда, 16 мая 2018, 18:42

Основатель Facebook Марк Цукерберг согласился выступить в Европарламенте для объяснений по поводу скандала с утечкой персональных данных пользователей.

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Европарламента Антонио Таяни.

"Основатель и директор Facebook принял наше приглашение и прибудет в Брюссель как можно скорее, надеюсь, уже на следующей неделе, чтобы встретиться с лидерами политических групп и председателем и докладчиком комитета гражданских свобод, юстиции и внутренних дел", - заявил Таяни.

"Наши граждане заслуживают полного и детального объяснения" - добавил он.

Таяни назвал согласие Цукерберга выступить в Европарламенте шагом в правильном направлении для восстановления доверия.

Президент Европарламента Антонио Таяни не раз направлял Цукербергу приглашения появиться перед евродепутатами, но тот пока отказывался.

Соцсеть решила вместо Цукерберга отправить на слушания вице-президента Facebook Джоэла Каплана, но парламентарии "деликатно отказались". Представитель Таяни Карло Корацца заявил, что им "нужен только основатель Facebook".

Как известно, руководитель Facebook уже выступал перед законодателями в связи со скандалом. Он свидетельствовал перед Конгрессом США в течение десяти часов в прошлом месяце.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook. Позже эти данные были использованы командой Трампа на выборах.

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