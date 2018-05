Цукерберг выступит в Европарламенте по поводу утечки данных в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг согласился выступить в Европарламенте для объяснений по поводу скандала с утечкой персональных данных пользователей.

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Европарламента Антонио Таяни.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb