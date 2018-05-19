Германии советуют готовиться к санкциям США за "Северный поток-2"

Германия должна готовиться к санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Бейер в интервью Bloomberg.

Он рассказал, что во время встречи в Вашингтоне на прошлой неделе представитель администрации Дональда Трампа сообщил ему о возможности санкций в отношении "Северного потока-2".

"Это еще один груз для трансатлантических отношений", - сказал Бейер.

По его словам, "Северный поток-2" встречает сопротивление среди всех политических сил США и в Белом доме.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне в апреле убеждал канцлераГермании Ангелу Меркель отказаться от проекта "Северный поток-2".

Как заявила представительница Государственного департамента США Сандра Удкирк, не исключено, что США введут санкции против "Северного потока-2".