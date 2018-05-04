Организация по запрещению химоружия взяла пробы в сирийской Думе

Эксперты ОЗХО взяли пробы на месте предполагаемого применения химических веществ в сирийской Думе.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, передает агентство "РИА Новости".

"В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОЗХО посетили две квартиры вероятного применения ядовитых веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ", - сказал Конашенков.

По его словам, инспекторы также посетили госпиталь города Дума, где "опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации" Белые каски ".

Как известно, 7 апреля в сирийском городе Дума от 40 до 70 человек погибли в результате вероятной химической атаки, которую осуществил режим Башара Асада. Запад возлагает ответственность за нападение на режим Башара Асада. Россия утверждает, что видео с места атаки – сфальсифицировано.

В ответ утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии. Целями для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и два места вблизи города Хомс.

Посол США при ОЗХО заявил, что Россия могла провести манипуляции на месте химической атаки в Думе, так чтобы замести следы нападения и помешать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести независимое расследование.