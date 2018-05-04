Організація із заборони хімзброї взяла проби в сирійській Думі

Експерти ОЗХЗ взяли проби на місці ймовірного застосування хімічних речовин в сирійській Думі.

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу в п'ятницю, інформує агентство "РИА Новости".

"В ході роботи в Східній Гуті експерти ОЗХЗ відвідали дві квартири ймовірного застосування отруйних речовин, де взяли необхідні проби, а також лабораторію терористів і склад хімічних речовин", - сказав Конашенков.

За його словами, інспектори також відвідали госпіталь міста Дума, де "опитали місцевих жителів і учасників постановочного відео, знятого членами організації "Білі каски".

Як відомо, 7 квітня в сирійському місті Дума від 40 до 70 осіб загинули внаслідок імовірної хімічної атаки. Захід покладає відповідальність за напад на режим Башара Асада. Росія стверджує, що відео з місця атаки – сфальсифіковане.

У відповідь вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Цілями для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і два місця поблизу міста Хомс.

Посол США при ОЗХЗ заявив, що Росія могла провести маніпуляції на місці хімічної атаки в Думі, так щоб замести сліди нападу та завадити Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) провести незалежне розслідування.