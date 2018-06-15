В Нидерландах хотят доплачивать людям, которые ездят на работу на велосипеде

Нидерландское правительство выступило с инициативой доплачивать работникам, которые, добираясь на работу, используют велосипеды.

Таким образом Нидерланды хотят побороть увеличение заторов на дорогах, сообщает AFP.

"Пересаживаемся из наших автомобилей на наши велосипеды", - заявила на этой неделе заместитель министра инфраструктуры Нидерландов Стинте ван Вельдховен, объявляя о новых мерах, которые бы побуждали людей использовать велосипеды вместо автомобилей.

Министерство хочет, чтобы дополнительные 200 тысяч человек сменили авто на двухколесные и "накрутили" дополнительные три миллиарда километров.

Одна из новаторских идей – компенсировать сотрудникам возможность ездить на работу на велосипеде и выплачивать по 19 евроцентов за километр на велосипеде из дома и обратно.

Ван Вельдховен обсудит это предложение и другие способы поощрения использования велосипедов с помощью финансовых вознаграждений, таких как субсидии на покупку велосипедов, "с крупными национальными работодателями и малыми и средними предприятиями", - говорится в пресс-релизе министерства.

В Нидерландах с населением 17 млн сегодня насчитывается более 22 млн велосипедов. В стране также есть надлежащая инфраструктура с десятками тысяч велосипедных дорожек.