Неизвестный устроил стрельбу в шведском Мальме, есть погибшие и раненые
Вторник, 19 июня 2018, 07:57
Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме, в результате чего пострадали шесть человек.
Об этом сообщает Sveriges Radio.
Шведская полиция получила сообщении о стрельбе в центре Мальме после 20.00 в понедельник.
"Неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из окна автомобиля по людям, которые собрались на улице возле интернет-кафе" - сообщил представитель полиции Мальме Томас Паулссон.
Ранения различной степени тяжести получили шестеро мужчин. Двое из них, 18 и 29 лет, позже скончались в больнице.
Полиция ничего не сообщает о нападающего, однако подчеркивает, что у граждан нет причин для волнения. Сейчас нападение квалифицируют как убийство и покушение на убийство.
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