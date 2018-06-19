Неизвестный устроил стрельбу в шведском Мальме, есть погибшие и раненые

Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Шведская полиция получила сообщении о стрельбе в центре Мальме после 20.00 в понедельник.

"Неизвестный открыл стрельбу, предположительно, из окна автомобиля по людям, которые собрались на улице возле интернет-кафе" - сообщил представитель полиции Мальме Томас Паулссон.

Ранения различной степени тяжести получили шестеро мужчин. Двое из них, 18 и 29 лет, позже скончались в больнице.

Полиция ничего не сообщает о нападающего, однако подчеркивает, что у граждан нет причин для волнения. Сейчас нападение квалифицируют как убийство и покушение на убийство.