"Антироссийский демарш": Додон осудил резолюцию Генассамблеи ООН о Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что голосование в Генассамблее ООН по Приднестровью стало очередным "антироссийским демаршем" правительства.

Такое мнение Додон выразил на своей странице в Facebook.

"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН", - считает Игорь Додон.

Президент Молдовы считает, что правящая коалиция использует международные платформы, пытаясь укрепить свои позиции перед парламентскими выборами.

"Подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения", - считает Додон.

Он настаивает, что "завершить миротворческую операцию... можно будет только после того, как оба берега Днестра достигнут всеобъемлющего соглашения о полном урегулировании конфликта".

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из приднестровского региона.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и незамедлительно завершить вывод оперативной группы российских Вооруженных сил с территории Приднестровья в соответствии с обязательствами, взятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года".