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Brexit: в Лондоне десятки тысяч людей призывают к новому референдуму

Суббота, 23 июня 2018, 17:33

В субботу, во вторую годовщину референдума, на котором британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС, тысячи людей вышли на протест в Лондоне с требованием провести новый всенародный опрос.

Как сообщает BBC, люди требуют нового референдума по соглашению с ЕС о Brexit.

Организаторы демонстрации - кампания "Голос народа" (People's Vote) - отмечают, что "соглашения еще не достигнуто" и "голос народа должен быть услышан". Инициатива появилась, поскольку старшие министры правительства, Лиам Фокс и Дэвид Дейвис, утверждают, что Великобритания готова выйти из переговоров с ЕС вообще без всякой сделки о будущих отношениях.

 
Фото: BBC

Некоторые из организаторов убеждают, что у британцев должен быть выбор - покинуть ЕС из соглашением, о котором договаривается правительство, или остаться в составе Евросоюза.

"Но самое важное, что это не только решение 650 политиков в Вестминстере ... Brexit - это огромное дело, которое должны решать все 65 млн людей в стране, именно поэтому люди сегодня митингуют за народное голосование", - заявил Джеймс МакГрори из организации Open Britain.

По предварительным оценкам, в демонстрации участвуют 50 тысяч человек, сообщает The Guardian.

 
Фото: Reuters

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Соглашение с ЕС о Brexit должен также осенью одобрить британский парламент. Однако сейчас не понятно, что случится, если парламент проголосует против него.

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