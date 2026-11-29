По состоянию на утро субботы в Гагаузии, автономном регионе Молдовы, зафиксировали 24 нарушения в ходе выборов главы (башкана) региона.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на данные наблюдательной миссии Promo-LEX, передает "Европейская правда".

Среди выявленных нарушений – присутствие посторонних лиц на избирательных участках, нарушение тайны голосования и групповое голосование.

По данным Promo-LEX, девять инцидентов связаны с необоснованным присутствием посторонних лиц на избирательных участках или в радиусе 100 метров от них. В пяти случаях были выявлены нарушения тайны голосования, а еще пять случаев касаются необоснованного группового голосования.

В частности, миссия зафиксировала инцидент, произошедший на избирательном участке в Вулканештах, где две избирательницы советовались во время голосования. Одна из них указала другой, за какого кандидата голосовать. Члены избирательной комиссии не вмешались в ситуацию.

В другом случае двое избирателей вместе вошли в одну кабинку для голосования и голосовали по очереди. На этот инцидент члены комиссии также не отреагировали.

Наблюдатели также зафиксировали, что один избиратель на участке в Светлом сфотографировал свой бюллетень. По данным миссии, члены комиссии вмешались и убедились, что фотография была удалена как из галереи телефона, так и из папки удаленных файлов.

В то же время на участке в Ферапонтовке женщина, находившаяся в соседнем магазине, следила за людьми, выходящими с участка, и записывала их имена и фамилии на листе бумаги.

Что касается условий проведения выборов, организация Promo-LEX отметила, что из 67 избирательных участков 15 были открыты чуть раньше или позже 07:00. По крайней мере на пяти участках не была соблюдена торжественность открытия путем исполнения гимна и поднятия государственного флага.

Другие проблемы касаются доступности и условий на избирательных участках. По данным наблюдателей, 30 участков не приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, а на девяти – не было обеспечено отопление. Кроме того, было зафиксировано три случая скопления избирателей.

Организация отметила, что по состоянию на 10:45 центральная команда рассмотрела 24 сообщения об инцидентах, и все они были подтверждены. Для сравнения: в первом туре выборов башкана Гагаузии по состоянию на 10:30 было зарегистрировано 27 инцидентов.

Напомним, 29 ноября в Гагаузии проходит второй тур выборов на пост башкана, в котором соревнуются независимый кандидат Александр Стояногло и поддерживаемый Партией социалистов Федор Гагауз.

В первом туре Стояногло набрал 38,44% голосов, за Гагауза – 24,21%. Однако победа в первом туре Стояногло, бывшего генпрокурора и соперника Майи Санду на президентских выборах, не гарантирует ему окончательной победы над Гагаузом, которого называют кандидатом Москвы.

Должность башкана Гагаузии стала вакантной в августе, когда Народное собрание констатировало прекращение полномочий Евгении Гуцул.

Гуцул была осуждена по делу о незаконном финансировании бывшей партии "Шор" к 7 годам лишения свободы.

Подробнее о важности выборов в Гагаузии читайте в статье "Пощечина из Молдовы. Как выборы в Гагаузии доказали провал старых подходов Кремля".