В столице Македонии прошли массовые протесты из-за планов изменить название
Тысячи сторонников правой македонской оппозиции и партии VMRO-DPMNE вышли на улицы Скопье на протест против планов по изменению названия страны.
Об этом сообщает AFP.
Протестующие собрались перед зданием правительства в центре столицы с флагами Македонии и партии VMRO-DPMNE. Ее лидер Христиан Микоски заявил, что оппозиция не поддержит изменения в Конституцию относительно изменения названия страны.
Оппозиция обвинила правительство в "продаже национальных интересов" страны путем переговоров с Грецией.
Микоски призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в следующем году параллельно с очередными президентскими выборами.
Бывший премьер-министр и лидер VMRO-DPMNE Никола Груевский, который управлял Македонией с 2006 по 2016 годы, отсутствовал во время митинга. В среду его приговорили к двум годам в тюрьме за злоупотребление властью.
Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным названием Македонии, которое позволит решить спор с Грецией, является Республика Северная Македония.
Премьер-министр Зоран Заев заявил, что Македония вынесет на референдум любое новое название своей страны, которое будет согласовано с соседней Грецией.