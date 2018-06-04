Украинский турист умер во время отдыха на Кипре
Понедельник, 4 июня 2018, 15:08
Гражданин Украины умер в понедельник утром на кипрском курорте Айя-Напа, который расположен на востоке южной части побережья острова.
Об этом сообщает Cyprus Mail.
Умершим оказался 65-летний Василий Войчук. Сообщается, что он потерял сознание, выходя из моря, и упал в воду.
Скорая помощь увезла его в частную клинику, но он умер по дороге. Причина смерти пока неизвестна.
Украинец приехал на Кипр в отпуск 25 мая и должен был находиться там до конца этой недели.
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