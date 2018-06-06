США на встрече НАТО представят новый план сдерживания нападения РФ

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы их европейские союзники получили больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО, готовых к бою, в рамках сдерживания союзниками возможного российского нападения.

Об этом сообщили агентству Reuters четыре официальные лица и дипломаты США и НАТО.

В четверг на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Мэттис будет искать поддержки плана усиления военного присутствия. Эта встреча станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами.

План предусматривает, что в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Про конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии речь пока не идет. Численность батальонов в НАТО варьируется от 600 до 1000 военнослужащих.

"У нас есть противник (Россия), который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО, который знает о планах США.

Один из американских чиновников заявил, что инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует Национальной военной стратегии Пентагона 2018 года, которая обвиняет Москву в стремлении разрушить организацию Североатлантического договора.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на документы, обнародованные министерством обороны Польши, сообщил, что Польша выразила готовность выделить до $2 млрд из своего бюджета для финансирования постоянной военной базы США на своей территории.

Министерство обороны США допустило увеличение своего военного контингента в Польше. Москва заявила, что готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Сейчас в рамках операции Atlantic Resolve в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тысячи военнослужащих. В ее распоряжении 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.