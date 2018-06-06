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США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування нападу РФ

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США на зустрічі НАТО представлять новий план стримування нападу РФ

Середа, 6 червня 2018, 07:49

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб їхні європейські союзники отримали більше батальйонів, кораблів і літаків НАТО, готових до бою, у рамках стримування союзниками можливого російського нападу.

Про це повідомили агентству Reuters чотири офіційні особи і дипломати США і НАТО.

У четвер на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі глава Пентагону Джеймс Меттіс буде шукати підтримки плану посилення військової присутності. Ця зустріч стане підготовкою саміту НАТО в липні, який повинен буде схвалити пропозиції, зроблені міністрами.

План передбачає, що у НАТО буде 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів, таких як есмінці, готових до розгортання протягом 30 днів після сигналу тривоги. Про конкретне число військ або крайній термін для вироблення стратегії наразі не йдеться. Чисельність батальйонів в НАТО варіюється від 600 до 1000 військовослужбовців.

"У нас є противник (Росія), який може швидко проникнути в Прибалтику та Польщу у наземному нападі. У нас немає такої розкоші, як місяці на мобілізацію", - сказав один високопоставлений дипломат НАТО, який знає про плани США.

Один з американських чиновників заявив, що ініціатива в першу чергу спрямована на протидію Росії і відповідає Національній оборонній стратегії Пентагону 2018 року, яка звинувачує Москву в прагненні зруйнувати організацію Північноатлантичного договору.

Раніше європейське видання газети Politico з посиланням на документи, оприлюднені міністерством оборони Польщі, повідомило, що Польща висловила готовність виділити до $2 млрд зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території. 

Міністерство оборони США допустило збільшення свого військового контингенту в Польщі. Москва заявила, що готова реагувати на розширення інфраструктури НАТО до кордонів РФ.

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США Росія Альянс
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