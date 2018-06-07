В Литве столкнулись 4 бронетранспортера США, пострадали 13 военных

В Литве на дороге Каунас - Пренай произошло масштабное ДТП с участием бронетранспортеров США, которые участвуют в учениях НАТО.

Об этом сообщает портал Delfi.

Инцидент произошел в Пренайском районе примерно в 11.10, когда бронетехника двигалась колонной.

По предварительным данным, один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что и спровоцировало столкновение.

В результате ДТП пострадали 13 военных. Все они - граждане США. Трое военных получили более серьезные ранения, у остальных - незначительные травмы. Всех пострадавших отвезли в больницы Каунаса.

Дорога Каунас - Пренай временно перекрыта, жителей просят выбирать другие маршруты.

На месте инцидента работают представители Военной полиции, полиции и медики скорой помощи.

Американские военнослужащие участвуют в учениях "Удар меча", которые проходят в странах Балтии в июне.