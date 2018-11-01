Тайна Ватикана: найденные в посольстве кости принадлежат женщине

Первоначальное исследование костей, найденных в посольстве Ватикана в Риме, свидетельствует о том, что они принадлежат женщине.

Об этом сообщает ВВС.

Эта информация усиливает разговоры о том, что находка может помочь раскрыть тайну исчезновения двух 15-летних девушек, которые пропали в Риме в 1983 году. Одна из них, Эмануэла Орланди, была гражданкой Ватикана.

Изучив тазовую кость на месте находки, исследователи пришли к выводу, что она принадлежит женщине. Теперь они будут пытаться изъять ДНК из зубов и черепов, чтобы сравнить их с ДНК пропавших девушек. Результаты ожидаются в течение 10 дней.

Строители в понедельник во время ремонта в посольстве нашли почти целый скелет, а также другие кости. "Мы копали и снимали пол, потом мы увидели кости и сразу же подняли тревогу", - рассказал один из работников.

Ватиканские жандармы быстро передали информацию Святому Престолу, который сообщил о находке властям Рима.

Итальянские власти начали расследование, чтобы выяснить, принадлежат ли найденные кости Эмануэле Орланди или Миреле Грегори.

Исчезновения Орланди и Грегори никогда не были формально связаны. Исчезновение Орланди было более громким делом из-за связи с Ватиканом. Она исчезла после того, как покинула квартиру своей семьи в Ватикане, чтобы пойти на уроки музыки в Риме.

В течение многих лет ее дело было связано с многочисленными версиями, начиная от покушения на Папу Иоанна Павла II до финансового скандала банка Ватикана и уголовного преступления в Риме.