Союз венгров в Ужгороде подожгли пророссийские боевики из ЕС, их имена известны – Москаль

Среда, 14 февраля 2018, 17:23

Попытку поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде осуществили праворадикалы одной из стран Евросоюза, которые принимали участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

По его словам, правоохранительные органы установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья".

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", - заявил Москаль.

По словам главы Закарпатской ОГА, члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". "Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", - сообщил Москаль. Заметим, Эдуард Лимонов считается левым политическим деятелем. Он возглавляет "Национал-большевистскую партию".

Последствия поджога. Фото с сайта Mukachevo.net

Последствия поджога. Фото с сайта Mukachevo.net

Сотрудники СБУ идентифицировали этих людей по камерам видеонаблюдения, установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в каком хостеле проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

По словам Москаля, фамилии, адреса и паспортные данные поджигателей известны.

Следствие установило, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска "Ужгород" на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. После поджога они выехали из Украины через тот же пункт пропуска "Ужгород".

Обоим иностранцам будет объявлено подозрение заочно, после чего их объявят в международный розыск.

Напомним, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья".

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил инцидент в Ужгороде.

Венгрия призвала направить миссию ОБСЕ в Закарпатье после того, как в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова".