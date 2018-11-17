Группа евродепутатов призвали Amazon изъять товары с символикой СССР

27 членов Европарламента обратились к американскому интернет-сервису Amazon с призывом остановить торговлю вещами с советской символикой.

Об этом сообщает Delfi.

Обращение главы компании Джеффа Безоса подписали члены ЕП из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Соединенного Королевства, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии, Испании, которые представляют основные политические группы.

Письмо инициировал литовский европарламентарий Антанас Гуога.

В обращении парламентарии отмечают, что "осуждают использование символов нацистского и советского режимов", указывая, что режимы "систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию".

"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были высланы в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавым действиям советского режима, террору и бесчеловечности подверглись почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", – подчеркивают представители ЕП.

Ранее литовские активисты заставили изъять из продажи майки с советской символикой американскую сеть Walmart и немецкую компанию Adidas.

В частности, посол Литвы в США Роландас Крищюнас обращался к руководству Walmart с просьбой отозвать с продажи товары с советской символикой.

В письме он указал, что после того, как СССР оккупировал Литву, "сотни тысяч наших граждан были убиты, сосланы, замучены, изнасилованы, были разделены семьи".