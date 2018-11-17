В венгерском городе Сегед открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

В пятницу в венгерском городе Сегед состоялось открытие памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

В церемонии открытия памятника приняли участие посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и парламентский госсекретарь министерства внешней экономики и иностранных дел Левенте Мадьяр.

"Украина в течение последних десятилетий прошла даже больше испытаний, чем венгры", - отметил он.

Дипломат назвал Голодомор экспериментом советской власти, которая пыталась сломить украинский народ путем уморения голодом.

"Украина выстояла в этом испытании, и в 90-х годах получила независимость; сегодня она является самостоятельным государством, которое, подобно венграм, может надеяться на более счастливое будущее. История доказала, что украинский народ настолько силен, чтобы не идти против кого-то для того, чтобы укрепить собственную идентичность", - сказал госсекретарь.

фото со страницы Facebook посла Украины в Венгрии Любови Непоп

Как отметила на своей странице в Facebook посол Украины Любовь Непоп, памятник установили в центре Сегеда на Домской площади в парке центрального собора, на территории, которая отнесена к мировому культурному наследию.

"Для меня лично глубоко символичным в сегодняшнем торжественном открытии было и то, что в нем принимали участие совместно украинский и венгерский офицеры" - написала она.

"Верю, что и во всех других жизненных ситуациях мы так же будем стоять бок о бок, вместе почитая жертв трагедий прошлого, противодействуя нынешним и предотвращая будущим угрозам", - добавила посол.