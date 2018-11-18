Фермеры Бельгии и Нидерландов контрабандно возят груши в РФ в обход санкций - СМИ

Фруктовые компании из Нидерландов и Бельгии поставляют свою продукцию в Россию, несмотря на введенные ЕС санкции и московские контрсанкции.

Об этом сообщает голландское издание De Volkskrant.

Издание ссылается на информацию, полученную во время переговоров поставщиков бельгийских и голландских груш с российскими импортерами.

7 августа 2014 года Россия запретила ввоз мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов из ЕС. Президент РФ ввел запрет в ответ на санкции ЕС, введенные Брюсселем после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Голландские и бельгийские груши сорта "конференс" контрабандно ввозятся в Россию через Литву и Беларусь российскими импортерами фруктов под видом африканских.

В Африке по коррупционной схеме приобретаются сертификаты, согласно которым груши были выращены там, но прибыли в Европу через Бельгию и Нидерланды.

По такой схеме ежегодно в Россию попадает около 70 000 тонн голландских и бельгийских груш, а местным фермерам приносит прибыль в 56 млн евро ежегодно.

По данным издания, с момента введения санкций, голландцы и бельгийцы получили примерно 240 млн евро от контрабанды груш.

До введения контрсанкций в Россию отправлялась каждая третья бельгийская груша и каждая шестая голландская.

В Министерстве сельского хозяйства Нидерландов утверждают, что только слышали "слухи" о контрабанде. "Министерству неизвестно, принимают ли в этом участие голландские компании и если да, то в каком масштабе", - заявили в министерстве.

Нидерланды считают, что Россия несет ответственность за соблюдение запрета на импорт. Министерство называет "позорным", что фермеры, возможно, продолжают торговать с Россией через маршруты контрабанды, одновременно получая помощь от государства.