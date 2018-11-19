Украина в прошлом году была крупнейшим получателем средств по проектам Совета Европы

Украины в 2017 году была крупнейшим бенефициаром средств по проектам Совета Европы.

Об этом говорится в отчете СЕ по результатам реализации проектов в странах Восточного партнерства, в частности в Украине.

В рамках сотрудничества Украина получила 7 млн 411,5 тысяч евро, что составляет 34% отчислений в регион (страны Восточного партнерства и Россия).

Доля Украины в общих внебюджетных ресурсах Совета Европы оставалась стабильной на уровне 12% между 2016 и 2017 годами.

Отмечается, что главными проблемами, которых касаются проекты СЕ в Украине, остаются гендерное равенство, насилие в семье и защита прав женщин.

Норвегия была крупнейшим донором региона, ее доля составляет 22,3% от общих добровольных взносов. За Норвегией идут Швеция (5,5%), Швейцария (5,4%), Дания (4,7%), Великобритания (2,7%) и США (1,5%). Взносы 11 других государств-членов (Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Лихтенштейн, Литва, Нидерланды и Турция) составили остальные - 5,9%.