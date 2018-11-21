Большинство греков против соглашения о переименовании Македонии - опрос

Большинство греков выступают против соглашения, достигнутого между Грецией и Республикой Македония об изменении названия балканской страны, которое открывает для нее евроатлантические перспективы.

Об этом свидетельствуют последние опросы, сообщает Ekathimerini.

Результаты опроса показали, что 65% греков не поддерживают соглашение с соседями, 17% выступают за него и 13% сказали, что они ни за, ни против. Еще 5% опрошенных сказали, что они не интересуются этим вопросом или не имеют мнения о соглашении.

Респондентов также спрашивали об отношении к македонскому премьер-министру Зорану Заеву: 53 процента заявили о негативном отношении, 28 процентов – о положительном, а 19 процентов не определились по поводу этого.

Сообщается, что опрос проводился по телефону 6-16 ноября.

Напомним, 1 декабря состоится сессия парламента Македонии, на которой пройдет голосование за изменение Конституции в соответствии с соглашением с Грецией об изменении названия.