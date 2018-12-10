Пашинян официально выиграл выборы: в парламент Армении прошли только его сторонники

Центральная избирательная комиссия Армении завершила электронный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" в соответствии с данными, обнародованными ЦИК в понедельник утром.

Блок "Наш шаг", возглавляемый лидером армянской революции, действующим и.о. премьера Никол Пашинян, получил 70.43% голосов избирателей.

На втором месте - партия "Процветающая Армения" с 8.27%. Лидер этой партии Гагик Царукян во времена революции также поддерживал Пашиняна и, не исключено, будет его соратником по ключевым инициатив будущей власти Армении.

Третья партия, проходит в парламент с 6,37% голосов - "Светлая Армения", которая также поддержала революцию под руководством Пашиняна.

Партии-представители предыдущей армянской власти, в том числе недавно правящая Республиканская партия, не преодолели проходной барьер.

Подробнее о минувших выборах читайте в статье "Конец революции: как Пашинян идет к победе в пророссийской Армении".