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Мэрия Парижа не будет отменять новогодние праздники из-за акции "желтых жилетов"

Четверг, 27 декабря 2018, 19:02

Мэрия Парижа приняла решение не отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на угрозы новой акции "желтых жилетов".

Как пишет Figaro, в новогоднюю ночь в Париже запланированы "звуковое и световое шоу" и фейерверк.

Стоит отметить, что Facebook группах "желтых жилетов" анонсирован новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь. Правда, там отмечается, что цель сбора - "мирно и празднично продолжать борьбу". Кроме того, новогодняя ночь во Франции регулярно сопровождается сжиганием автомобилей.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. На акции вышли водители, не согласны с повышением налога на горючее. И хотя французские власти пошли на уступки и отменил запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижение налогов и заканчивая требованием отставки президента.

В ответ на протесты президент Франции Эммануэль Макрона объявил ряд мер по улучшению социально-экономического положения. Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без вычета налогов.

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Франция
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