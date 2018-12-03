В Швеции задержали двух иностранцев, пробравшихся на военную базу

В Швеции на территории военной базы Мюско задержали двух иностранцев, которые без разрешения проникли на базу.

Об этом сообщает издание Expressen.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье около часа ночи.

"Людей обнаружила охрана на территории базы и задержала согласно Акта о защите", - сообщили в вооруженных силах Швеции.

База Мюско расположена на юг от Стокгольма и квалифицируется как защитный объект.

В пресс-службе вооруженных сил Швеции сообщили, что иностранцы сначала не выполняли приказов охраны, из-за чего те сделали несколько предупредительных выстрелов.

Задержанных передали полиции. Шведские военные подтвердили, что речь идет об иностранцах, правда не уточнили их гражданство.

Как сообщалось, Минобороны Великобритании разослало предупреждение всем военным базам после того, как возле базы, которая занимается кибербезопасностью, заметили российских журналистов.