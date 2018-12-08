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Франция: полиция применила водомет в Париже, по всей стране - 700 задержанных

Суббота, 8 декабря 2018, 15:14

Парижская полиция применила водомет против протестующих движения "желтых жилетов", которые бросали факелы и устраивали поджоги в одном из торговых районов французской столицы.

Об этом сообщает Associated Press.

В то время, как ситуация на Елисейских полях сегодня относительно спокойная, беспорядки вспыхивают в других точках французской столицы - протестующие пытаются добраться до Елисейского дворца.

Последние вспышки насилия зафиксировали у самых известных торговых центров Парижа "Галери Лафайет", Printemps, а также оперы Гарнье. Протестующие выкорчевали деревья и поджигали их. Другие бросали сигнальные ракеты в ряды спецназовцев.

На одной из улиц протестующие подожгли баррикаду.

 

По последним данным, около 700 человек были задержаны по всей Франции в субботу, в том числе 581 - в Париже. Из них 423 были заключены под стражу, сообщает Le Figaro.

Полиция провела многочисленные проверки, конфисковывая в протестующих защитные очки, шлемы и предметы, которые можно использовать для насилия.

 

По состоянию на полдень на улице Франции вышли 31 тысяча демонстрантов на прошлой неделе в то же время количество протестующих составило 36 тысяч.

Несмотря на отдельные инциденты в целом полиция отмечает, что ситуация значительно спокойнее, чем во время протестов на прошлой неделе.

Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тысяч правоохранителей, из них 8 тысяч - в Париже.

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