Мэй останется премьером после голосования по Brexit - министр

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй останется в должности после того, как 11 декабря в парламенте состоится голосование по соглашению о Brexit.

Об этом заявил в воскресенье министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, пишет Reuters.

На вопрос, может ли Мэй отложить голосование для того, чтобы требовать больших уступок от ЕС, Баркли сказал BBC, что правительство сосредоточено на голосовании, которое состоится по плану.

"Голосование состоится во вторник", - сказал он. "Премьер-министр борется за нас и останется на должности", - отметил Баркли.

Ранее Мэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее план "В" на случай провала соглашения в парламенте. Она заявила, что e британских парламентариев есть выбор: проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или отказаться от Brexit вообще.

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