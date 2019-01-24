ПАСЕ в резолюции по Азову не упомянула о "военнопленных", но сослалась на конвенцию о них

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обострении в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

За принятие документа проголосовали 103 депутата, против - 3, 16 воздержались.

В то же время в ходе дискуссии депутаты решили не упоминать в документе термин "военнопленные", на котором настаивала украинская сторона.

В среду представители украинской делегации и ряда других государств внесли поправку в резолюцию о признании за украинскими моряками статуса военнопленных. Предлагалось внести в текст фразу о том, что медицинская, консульская и юридическая помощь должна предоставляться им "как военнопленным, как предусмотрено соответствующими нормами международного права".

Как стало известно "Европейской правде", накануне представители Украины провели ряд встреч с чиновниками ПАСЕ, в том числе с докладчиком по Азову, немецким депутатом Андреасом Ником, пытаясь убедить его в необходимости юридического признания статуса военнопленных, но он отказался.

"Употребление формулировки "военнопленный" не помогло бы деэскалации", - пояснил Ник свою позицию во время обсуждения документа в пленарном зале.

В то же время была найдена компромиссная формулировка, которая удовлетворила украинскую сторону. В резолюцию добавили, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие "международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции". Как известно, именно комплекс Женевских конвенций, принятых в 1949 году, регулируют статус военнопленных и правила обращения с ними.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг проводит дебаты с принятием резолюции о последствиях морской агрессии России против Украины.

Ранее Бюро ПАСЕ смягчило формулировки и отказалось от упоминаний о "срыве мирного процесса" в названии будущего решения ассамблеи - документ называется "Рост напряженности вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".