Главы МИД Чехии и Дании посетят Мариуполь и "Гнутово"

Министры иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и Дании Андерс Самуэльсен совместно с украинским коллегой 29 января посетят Мариуполь, чтобы ознакомиться с ситуацией в районе проведения ООС.

Об этом в пятницу сообщает сайт МИД Украины.

Как отмечается, визит состоится с целью получения актуальной информации о политике безопасности, гуманитарной и социально-экономической ситуации в районе проведения операции объединенных сил, обусловленной российской военной блокадой украинских морских портов в Азовском море и продолжающейся военной агрессией России против Украины.

Программой поездки предусмотрено, в частности, посещение КПВВ "Гнутово" и обзор акватории Мариупольского морского порта.

Как ранее сообщалось, в Приазовье для проведения оценки последствий действий России в регионе 27 января - 2 февраля прибудет миссия ЕС на высоком уровне. Главная цель миссии ЕС - оценить экономическую, социальную и политическую ситуацию в регионе, который ощутимо пострадал от режима проверок России на Азовском море.